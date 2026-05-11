El Team Grupo Serman, victoria en Granada y líder de la Montaña en Castilla-La Mancha

Carlos Tienda se corona como el mejor escalador en Los Navalucillos, mientras Nicolás de Armas domina la Cronoescalada del Conjuro.

LOS NAVALUCILLOS/CASTELL DE FERRO–10demayode2026

El equipo de Joaquín León ha completado uno de sus fines de semana más brillantes de la temporada, logrando nuevamente resultados de prestigio en dos frentes distintos. La estructura consolida su crecimiento con el Maillot de la Montaña en el Campeonato de Castilla-LaMancha y un triunfo incontestable en tierras andaluzas, elevando la moral del bloque de cara a los próximos compromisos.

ÉPICA Y MONTAÑA EN LOS NAVALUCILLOS

El Campeonato de Castilla-La Mancha, disputado en Los Navalucillos, fue una prueba de resistencia extrema. El equipo apostó por una estrategia agresiva desde el inicio para apoyar al corredor manchego IvanSantos. SergioSolerprotagonizó la imagen de la jornada con un ataque demoledor, rodando en solitario y desafiando al pelotón hasta las rampas del segundo puerto, en una exhibición de coraje que marcó el ritmo de la prueba y desgastó a los favoritos.

Tras el esfuerzo colectivo, emergió la figura de Carlos Tienda. El jefe de filas realizó una lectura impecable de los pasos de montaña, mostrándose como el escalador más sólido del día y adjudicándose con autoridad el Maillot de la Montaña. Tienda redondeó su actuación con un meritorio 8º puesto en la clasificación general.

NICOLÁS DE ARMAS REINA EN GRANADA

El domingo, la atención se desplazó a Castell de Ferro (Granada) para la exigente Cronoescalada del Conjuro. Allí, el joven Nicolás de Armas dio un auténtico recital de potencia.

De Armas se alzó con la victoria en categoría Junior demostrando su gran estado de forma, consiguió finalizar en la quinta posición de la clasificación general absoluta, compitiendo de igual a igual con los mejores especialistas de la disciplina.