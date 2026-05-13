El Rally Cañada Real de la Mesta decidirá el XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO

Llega el momento decisivo dentro del XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO. Tras haberse disputado ya las pruebas de Córdoba, Rute, Montilla y Cordobilla, ahora es momento para Torrecampo, que acogerá el sábado 23 de mayo desde las 9:30h el ‘I Rally Cañada Real de la Mesta’. De la mano del C. MTB Torrecampo se llevará a cabo la última cita del circuito provincial cordobés de la modalidad olímpica del BTT. Una competición equilibrada y muy del gusto de los bikers cordobeses y de otras provincias andaluzas que se jugarán los títulos de campeones en las distintas categorías en liza.

Este circuito está organizado por la Federación Andaluza de Ciclismo con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba y en coordinación con los clubes organizadores de las distintas pruebas a celebrar.

El entorno de la Ermita de la Virgen de las Veredas, conocida como ‘La Chiquitita’, junto al cordel que une Andalucía con Castilla la Mancha, hacen de este lugar un sitio estratégico en el cual se llevará a cabo tan decisivo evento. Un bello paraje junto al arroyo Guadamora y en las proximidades de su afluencia con el río Guadalmez donde el club organizador ha preparado tres recorridos: el de categorías promesa y principiante con 1,01km, otro de 1,51km destinado a bikers alevín e infantil y finalmente el trazado absoluto de 3,5km donde se batirán el cobre desde categoría cadete.

Las inscripciones para este evento están disponibles en este enlace habilitado hasta el jueves 21 de mayo a las 15h. El precio es de 5€ federados y 17€ los no federados, si bien en el caso de las categorías de escuelas 2€ federados y 8€ no federados. Las inscripciones el día de la prueba tienen un aumento de precio de 3€, siempre y cuando queden plazas libres.

Para poder participar en esta prueba debe adquirir el dorsal «único» del circuito provincial, que podrá adquirir al inscribirse en las pruebas (2€). Política de devolución de inscripciones: consultar en normativa del circuito.

El club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada para la prueba (todas masculinas y femeninas). Categorías según normativa del circuito. Solo podrán participar los nacidos en 2019 o años anteriores.

Dorsal único

Al inscribirse en la primera prueba, los participantes de todas las categorías deberán abonar, además del importe correspondiente a la inscripción, 2€ más en concepto de la adquisición del dorsal. Igualmente deberán hacerlo aquellos participantes que se inscriban a partir de la segunda prueba y aún no dispongan de su dorsal.

A partir de la segunda prueba, los participantes de las dos últimas mangas a celebrar (categorías de cadete a máster 60, tanto masculino como femenina) que hayan abonado su inscripción a través del formulario web y ya tengan en su poder el dorsal único, podrán presentarse ante el personal encargado de la verificación hasta media hora antes del inicio de su correspondiente manga.

Clasificación por clubes

Además de las clasificaciones individuales por categorías, existe una clasificación por clubes donde, a final de temporada, se premiará a los tres primeros clasificados en este apartado. El proceso de puntuación a este respecto puede ser consultado en la normativa del circuito. Tras cada prueba celebrada se irá actualizando dicha clasificación.