El 5º Rally Cordobilla concede el triunfo a Víctor Fernández y Ana Mª Mena

Se trataba de la tercera cita de la Supercopa de Andalucía BTT XCO 2026 y puntuable, además, para el XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba.

El entorno del Pantano de Cordobilla, en la localidad cordobesa de Puente Genil, acogía el pasado sábado el ‘5º Rally Cordobilla’, tercera cita de la Supercopa de Andalucía BTT XCO 2026 y puntuable además para el XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba. Bajo una jornada marcada por el calor y el gran ambiente competitivo, el C.D. FAM Bike Team ofreció un espectáculo deportivo con una notable participación en todas las categorías.

Desde primeras horas de la mañana, con la apertura de las mangas de escuelas, se vivió un ambiente de nerviosismo y expectación. La elevada participación obligó incluso a dividir algunas salidas, reflejo del gran interés que despierta esta competición.

El recorrido, diseñado en diferentes trazados según categorías, tuvo en el circuito absoluto de 5,05 kilómetros su punto culminante. Sectores como el pinar previo a meta y el exigente cortafuegos marcaron las diferencias entre los bikers, que imprimieron un fuerte ritmo desde la salida en prácticamente todas las mangas, resolviéndose muchas de ellas con victorias en solitario.

En la categoría élite masculina, la victoria fue para Víctor Manuel Fernández (Víctor Fernández Cycling, C.D.), quien completó la prueba con un tiempo de 1:11:07, imponiendo su ritmo en un circuito técnico y exigente. En féminas, el triunfo absoluto correspondió a la sub23 Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entren), dominadora de su manga, consolidando así su liderato en la competición. Reseñable fue el dominio mostrado por Ana María Mena en la manga femenina absoluta, sabiendo gestionar el ritmo frente a corredoras más jóvenes.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en las categorías infantiles, donde tanto en masculino como en femenino hubo constantes cambios de liderazgo y finales muy ajustados, evidenciando el alto nivel competitivo de las categorías de formación.

Ganadores por categorías:

Promesa: Roberto Pérez (Escuela Vas Trabuco) y Carla Morillas (Espejo Bike Team Escuelas)

Principiante: Miguel Solana (Espejo Bike Team Escuelas) y Hanaa Kassbi (Escuela Vas Trabuco)

Alevín: David Infantes (Makinón Bikes Málaga, C.D.) y Blanca García (Ronda Lucena, C.D.)

Infantil: Elio Carrera (Lebrija, C.C.) y Jimena Olmedo (Lagostena Team, C.D.)

Cadete: Adrián Navarro e Irene López (Klimaverso Bikes-Krea Rótulos)

Júnior: Carlos Tienda (Team Grupo Serman) y Adriana Arredondo (Sumgasur-Bicis Buru)

Sub23: Pablo García (Rulecycling-Mcviman-Evaria) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entren)

Élite: Víctor Manuel Fernández (Víctor Fernández Cycling, C.D.) e Isabel Gallo (Desnivel Zero Manber)

Máster 30: Juan Antonio Gil (Sport-Bici Huelva Deportes) y Ana Gay (Dr. Bike Granada, C.D.)

Máster 40: Antonio José Cardona (Bicicletas Racing Team Motril)

Máster 50: José Julián Barónn (Klimaverso Bikes-Krea Rótulos)

Máster 60: Antonio Barranquero (DTMBike)

La entrega de premios contó con la presencia de Tatiana Pozo, diputada provincial de Córdoba y teniente de alcalde del Ayuntamiento Puente Genil; Almudena Bascón, concejala de Aldeas; María Delgado, concejala de Turismo; María Ángeles Cabeza, alcaldesa pedánea de Cordobilla; y José María Miras, delegado provincial en Córdoba de la FAC.

La próxima cita de la Supercopa de Andalucía BTT XCO 2026 será el ‘IX Trofeo BTT Estella del Marqués-Cristalería Joaquín Franco’, programado para el 30 de mayo.