El ‘5º Rally Cordobilla’ estrena el mayo pontanés

El ‘5º Rally Cordobilla’ se celebra el sábado 2 de mayo en esta localidad del municipio de Puente Genil es la tercera de esta espectacular competición regional, al tiempo que también será valedera para el Circuito Diputación Córdoba de la modalidad olímpica del BTT.

Cuenta atrás iniciada de cara a la siguiente cita de la Supercopa de Andalucía BTT XCO 2026. El espectacular entorno del Pantano de Cordobilla, en Puente Genil, será escenario de la tercera cita de esta competición regional de la modalidad olímpica del BTT que está cosechando éxitos a su paso. De la mano del C.D. FAM Bike Team se llevará a cabo el sábado 2 de mayo desde las 9:30h el ‘5º Rally Cordobilla’, evento muy esperado que cuenta con el aliciente añadido también de ser valedero para el XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO.

El club organizador ha preparado tres recorridos adaptados a las distintas categorías convocadas, con el Campo de Fútbol de Cordobilla como punto de encuentro para todos los bikers. En promesa-principiante con un trazado de 1km donde los más pequeños demostrarán habilidades y su pasión incipiente por este deporte.

Posteriormente, y ya sobre un circuito de 1,52km, los bikers de categorías alevín e infantil disputarán sus respectivas mangas en un trazado ligeramente más técnico que el anterior.

Finalmente, y ya sobre el recorrido absoluto de 5,05km, se verán las caras todos los ciclistas desde cadete hasta máster 60. Aquí el protagonista será el entorno del Pantano de Cordobilla y sus senderos naturales diseñados para ofrecer una experiencia técnica, divertida y exigente. Habrá dos puntos que destaquen sobre el resto en este trazado: por un lado, la zona del Pinar justo antes de meta y por otro lado la zona del cortafuegos, punto interesante y de fácil acceso para los espectadores donde los corredores tendrán que sacar lo mejor de sí mismos en este lugar tan técnico.

Las inscripciones para tan importante carrera se pueden formalizar a través de este enlace hasta el jueves 30 de abril a las 15h. El coste es de 12€ federados y 24€ no federados. El precio para categorías de escuelas federados 5€ y de escuelas no federados 11€. Las inscripciones el día de la prueba tienen un aumento de precio de 3€, siempre y cuando queden plazas libres.

Política de devolución de inscripciones: ver normativa de la competición. Para poder participar en esta prueba debe adquirir el dorsal «único» de Supercopa de Andalucía de BTT XCO 2026, que podrá adquirir al inscribirse en las pruebas (2€). Para esta prueba no es válido el dorsal único del Circuito Diputación de Córdoba 2026.

El club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada, todas masculinas y femeninas.

La siguiente prueba de esta Supercopa será el ‘IX Trofeo BTT Estella del Marqués-Cristalería Joaquín Franco’ del 30 de mayo, mientras que en el provincial cordobés el ‘I Rally Cañada Real de la Mesta’ del 23 de mayo en Torrecampo cerrará la competición.