Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Ciclismo/BTT Puente Genil

El ‘5º Rally Cordobilla’ estrena el mayo pontanés

PorAntonio Galán

Abr 23, 2026

El ‘5º Rally Cordobilla’ se celebra el sábado 2 de mayo en esta localidad del municipio de Puente Genil es la tercera de esta espectacular competición regional, al tiempo que también será valedera para el Circuito Diputación Córdoba de la modalidad olímpica del BTT.

Cuenta atrás iniciada de cara a la siguiente cita de la Supercopa de Andalucía BTT XCO 2026. El espectacular entorno del Pantano de Cordobilla, en Puente Genil, será escenario de la tercera cita de esta competición regional de la modalidad olímpica del BTT que está cosechando éxitos a su paso. De la mano del C.D. FAM Bike Team se llevará a cabo el sábado 2 de mayo desde las 9:30h el ‘5º Rally Cordobilla’, evento muy esperado que cuenta con el aliciente añadido también de ser valedero para el XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO.

El club organizador ha preparado tres recorridos adaptados a las distintas categorías convocadas, con el Campo de Fútbol de Cordobilla como punto de encuentro para todos los bikers. En promesa-principiante con un trazado de 1km donde los más pequeños demostrarán habilidades y su pasión incipiente por este deporte.

Posteriormente, y ya sobre un circuito de 1,52km, los bikers de categorías alevín e infantil disputarán sus respectivas mangas en un trazado ligeramente más técnico que el anterior.

Finalmente, y ya sobre el recorrido absoluto de 5,05km, se verán las caras todos los ciclistas desde cadete hasta máster 60. Aquí el protagonista será el entorno del Pantano de Cordobilla y sus senderos naturales diseñados para ofrecer una experiencia técnica, divertida y exigente. Habrá dos puntos que destaquen sobre el resto en este trazado: por un lado, la zona del Pinar justo antes de meta y por otro lado la zona del cortafuegos, punto interesante y de fácil acceso para los espectadores donde los corredores tendrán que sacar lo mejor de sí mismos en este lugar tan técnico.

Las inscripciones para tan importante carrera se pueden formalizar a través de este enlace hasta el jueves 30 de abril a las 15h. El coste es de 12€ federados y 24€ no federados. El precio para categorías de escuelas federados 5€ y de escuelas no federados 11€. Las inscripciones el día de la prueba tienen un aumento de precio de 3€, siempre y cuando queden plazas libres.

Política de devolución de inscripciones: ver normativa de la competición. Para poder participar en esta prueba debe adquirir el dorsal «único» de Supercopa de Andalucía de BTT XCO 2026, que podrá adquirir al inscribirse en las pruebas (2€). Para esta prueba no es válido el dorsal único del Circuito Diputación de Córdoba 2026.

El club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada, todas masculinas y femeninas.

La siguiente prueba de esta Supercopa será el ‘IX Trofeo BTT Estella del Marqués-Cristalería Joaquín Franco’ del 30 de mayo, mientras que en el provincial cordobés el ‘I Rally Cañada Real de la Mesta’ del 23 de mayo en Torrecampo cerrará la competición.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Ciclismo/BTT

Laura Palma y David Porras se imponen en el ‘II Rally BTT Gran Capitán Ciudad de Montilla

Abr 21, 2026 Antonio Galán
Atletismo/triatlon Castro del Río Ciclismo/BTT

El Conway CDC Trujillo se corona en los mejores puestos en el Campeonato de España de XC Maratón (XCM)

Abr 20, 2026 Antonio Galán
Atletismo/triatlon Ciclismo/BTT

El Team Grupo Serman domina el fin de semana con una exhibición de fuerza y busca patrocinadores para seguir creciendo

Abr 19, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *