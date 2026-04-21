Laura Palma y David Porras se imponen en el ‘II Rally BTT Gran Capitán Ciudad de Montilla

Montilla acogió el domingo una nueva cita del XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 2026 con la disputa del ‘II Rally BTT Gran Capitán Ciudad de Montilla’. La prueba, organizada por el C.D. Atlético Gran Capitán con el respaldo institucional de la Diputación de Córdoba, se desarrolló en el entorno del Pico El Cigarral en una jornada marcada por el buen tiempo, ideal para la práctica del ciclismo.

La competición arrancó puntualmente a las 9:30 horas con las categorías de escuelas, que ofrecieron un gran espectáculo desde los primeros compases de la jornada. Posteriormente, a las 11:30 horas, se procedió a la entrega de trofeos de estas categorías coincidiendo con la preparación de la manga principal.

De forma excepcional, las dos mangas habituales del programa se unificaron en una sola salida. En la categoría femenina, la carrera estuvo marcada por la igualdad entre Nuria Palacios y Laura Palma (Rulecycling-Mcviman-Evaria), quienes rodaron juntas durante prácticamente toda la prueba alternándose en el liderato. La emoción se mantuvo hasta la última vuelta, donde Palma logró imponerse por escasos segundos para hacerse con la victoria absoluta.

En la categoría masculina, el protagonismo fue para el corredor sub23 David Porras (Espejo Bike Team), quien firmó una actuación sobresaliente dominando con autoridad y cruzando la meta en primera posición. Por detrás, el élite Fernando Aguilera ocupó la segunda plaza a una distancia considerable, evidenciando el alto nivel competitivo de la prueba.

El trazado diseñado por la organización, con recorridos adaptados a las distintas categorías y un circuito absoluto de gran exigencia técnica y física, volvió a poner a prueba a los participantes en una jornada clave dentro de la lucha por la general del circuito provincial.

Ganadores por categorías:

Promesa: Mikel Guzmán (Víctor Fernández Cycling, C.D.) y Paula Venzala (Fam Bike Team, C.D.)

Mikel Guzmán (Víctor Fernández Cycling, C.D.) y Paula Venzala (Fam Bike Team, C.D.) Principiante: Daniel Luna (Makinon Bikes Málaga, C.D.) y Hanaa Kassbi (Escuela Vas Trabuco)

Daniel Luna (Makinon Bikes Málaga, C.D.) y Hanaa Kassbi (Escuela Vas Trabuco) Alevín: David López (Dbici19, C.D.) y Estrella Macías (Polideportivo Mijas, C.)

David López (Dbici19, C.D.) y Estrella Macías (Polideportivo Mijas, C.) Infantil: Alejandro Écija (Team Proquisur by Rahamantah) y Carmen Pérez (Team Proquisur by Rahamantah)

Alejandro Écija (Team Proquisur by Rahamantah) y Carmen Pérez (Team Proquisur by Rahamantah) Cadete: Antonio Sánchez (Ronda Lucena, C.D.) y Lidia López (Dbici19, C.D.)

Antonio Sánchez (Ronda Lucena, C.D.) y Lidia López (Dbici19, C.D.) Júnior: Antonio Carlos Pedrosa (BTT Villa de Benamejí, C.D.) y Laura Palma (Rulecycling-Mcviman-Evaria)

Antonio Carlos Pedrosa (BTT Villa de Benamejí, C.D.) y Laura Palma (Rulecycling-Mcviman-Evaria) Sub23: David Porras (Espejo Bike Team)

David Porras (Espejo Bike Team) Élite: Fernando Aguilera (Bike Masters, C.D.)

Fernando Aguilera (Bike Masters, C.D.) Máster 30: Rafael Nieto (A Bloque, C.D.)

Rafael Nieto (A Bloque, C.D.) Máster 40: Rubén Trujillo (Ruteño, C.C.)

Rubén Trujillo (Ruteño, C.C.) Máster 50: Francisco Javier Pérez (Piñón de Ataque, C.D.C.)

Francisco Javier Pérez (Piñón de Ataque, C.D.C.) Máster 60: José Pastor (Kurtuba Team, C.D.)



La prueba estuvo presidida por Rafael Llamas Salas, alcalde de Montilla; Miguel Sánchez Castro, concejal de Deportes; Manuel Barea, delegado de la FAC en Córdoba, y José Antonio Marqués Vilaplana, presidente del club organizador.

La próxima cita del circuito será el ‘V Rally Cordobilla’, que se celebrará el sábado 2 de mayo en la localidad de Puente Genil, prueba que además será valedera para la SuperCopa XCO 2026 y cuyas inscripciones se encuentran disponibles aquí.

Clasificación por clubes

Además de las clasificaciones individuales por categorías, existe una clasificación por clubes donde, a final de temporada, se premiará a los tres primeros clasificados en este apartado. El proceso de puntuación a este respecto puede ser consultado en la normativa del circuito. Tras cada prueba celebrada se irá actualizando dicha clasificación.