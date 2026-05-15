El Palacio de la Merced ha acogido la presentación del cartel anunciador de Intercaza 2026, Feria de Ocio, Caza, Turismo y Medio Ambiente que abrirá sus puertas los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC).

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha querido agradecer al autor de la fotografía protagonista del cartel, Alfonso Roldán, “su colaboración con esta edición de Intercaza, aportando una imagen con la que queremos hacer un guiño a la caza menor en nuestra provincia”.

Fuentes ha insistido en que “el sector cinegético es vital para nuestra provincia con un volumen de negocio que alcanza los 70 millones de euros y que genera alrededor de 22.000 jornales, a lo que se suma el área de influencia turística y gastronómica”.

Intercaza, ha continuado, “es una apuesta decidida por la cinegética, por una actividad vital para el entorno rural, que contribuye a fijar la población al territorio. Por ello, este cartel pretende ser un homenaje al sector en un año difícil como consecuencia de la gripe aviar”.

“Hemos corregido las fechas y volvemos a otoño porque es la época clave para la caza, cuando el sector se encuentra más a gusto, y con el objetivo de atraer la atención de profesionales del sector”, ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que “Intercaza trabaja para consolidar a Córdoba como un referente nacional e incluso europeo en el ámbito cinegético, como ya ocurre en el campo y en lo que se refiere a las monterías”.

Según Fuentes, “esta feria representa una apuesta por un deporte que está alcanzando cotas muy importantes de actividad, de número de puestos de trabajo y de actividad económica de la provincia”.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha hecho hincapié en “la novedad que supone el cambio de fecha de Intercaza a septiembre, una nueva edición centrada en el mundo de la caza menor, tan importante para la provincia”.

Romero ha afirmado que “la caza menor y por ende las sociedades de cazadores de nuestros pueblos son convivencia, son relevo generacional y referente en el cuidado del territorio”.

“Según datos del gobierno andaluz, a fecha de mayo de 2025, Córdoba contaba con 1.441 cotos de caza registrados, de los que 1.133 son de caza menor y 308 mayor. Una cifra que, sin duda, evidencia, la importancia de la actividad cinegética en nuestro territorio”, ha remarcado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha señalado, además, que “Intercaza pretende convertir a Córdoba en capital cinegética, vinculada al turismo, a la gastronomía y de la que dependen numerosas empresas familiares de la provincia”.

“Hoy avanzamos así una nueva cita que contará con más de 600 plazas de aparcamiento, un bus lanzadera desde el Palacio de la Merced y 5.000 m² expositivos a disposición de un sector esencial para el desarrollo y el crecimiento económico de Córdoba y sus pueblos”, ha concluido Romero.

Finalmente, Alfonso Roldán, autor de la imagen protagonista del cartel anunciador de Intercaza 2026, ha aprovechado para reivindicar la fotografía de naturaleza y que “forma parte de un reclamo para la provincia de Córdoba”.