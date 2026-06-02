Andalucía dispondrá de un cupo de 40.338 ejemplares de tórtola europea y amplía a cuatro los días hábiles de caza durante la media veda

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha publicado hoy en el BOJA las condiciones para el acceso al cupo de capturas de tórtola europea (Streptopelia turtur) en Andalucía durante la temporada cinegética 2026-2027, en aplicación de las directrices fijadas en el Plan de Gestión Adaptativa de la especie para el corredor migratorio occidental europeo.

La resolución, dictada por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, establece que Andalucía contará esta temporada con un cupo total de 40.338 ejemplares, cifra asignada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras el reparto acordado entre las comunidades autónomas incluidas en la vía migratoria occidental.

La decisión se produce después de que las instituciones europeas hayan valorado positivamente tanto la evolución poblacional de la especie como el funcionamiento de los mecanismos de control implantados durante la pasada temporada. En Andalucía, la experiencia de 2025-2026 permitió registrar de manera digitalizada las capturas realizadas y constatar que únicamente se utilizó el 34,45% del cupo asignado, con 12.230 ejemplares precintados.

En este contexto, la Junta ha acordado mantener el modelo de aprovechamiento sostenible iniciado el pasado año reforzando los requisitos ambientales y de control asociados a la autorización de capturas.

La resolución establece que únicamente podrán acceder al reparto del cupo aquellos cotos de caza cuyos titulares acrediten la ejecución, durante la temporada 2025-2026, de medidas de gestión del hábitat favorables para la tórtola europea. Entre estas actuaciones, se incluyen el mantenimiento de lindes y setos arbolados, la creación de barbechos y franjas con vegetación ruderal, la siembra de cultivos adecuados a baja densidad, el mantenimiento de superficies sin cosechar, la restauración de bosques de ribera o la conservación de cubiertas herbáceas en cultivos leñosos.

Asimismo, la resolución contempla medidas complementarias como la instalación de puntos de agua naturalizados y la alimentación suplementaria, aunque especifica que estas actuaciones deberán combinarse obligatoriamente con otras medidas estructurales de mejora de hábitat.

Toda la información deberá presentarse mediante declaración suscrita por el titular del coto y por un técnico competente, dentro del plazo de diez días hábiles desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Además, y como requisito imprescindible, el aprovechamiento cinegético de la tórtola deberá estar incluido en el correspondiente plan técnico de caza en vigor de cada acotado.

Precinto digital de caza

La Junta de Andalucía mantiene, además, la obligatoriedad del uso del precinto digital de caza, herramienta tecnológica que permitirá controlar en tiempo real las capturas efectuadas en cada coto autorizado y garantizar que no se superen los cupos asignados.

Este sistema, basado en una aplicación móvil conectada a un servidor central, deberá ser utilizado tanto por los titulares cinegéticos como por las personas cazadoras que participen en las jornadas autorizadas. La Consejería ha destacado que este modelo de control ha sido valorado favorablemente por la Comisión Europea y constituye una de las principales garantías para compatibilizar la actividad cinegética con la recuperación de la especie.

En el mismo sentido, la resolución establece igualmente los criterios para el reparto del cupo total entre los cotos autorizados. Así, el 80% de las capturas se distribuirá en función de la superficie de cada acotado, tomando como referencia la información cartográfica oficial de los terrenos cinegéticos correspondiente a la temporada 2025-2026 publicada en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

El 20% restante se destinará a cotos deportivos y a cotos privados cuyo titular cinegético sea una sociedad deportiva federada, atendiendo tanto a la superficie como a la participación de estos terrenos en proyectos de mejora de hábitat y seguimiento de especies impulsados por la Federación Andaluza de Caza.

Cuatro jornadas hábiles

Como principal novedad respecto a la pasada temporada, Andalucía amplía de dos a cuatro los días hábiles para la caza de la tórtola europea durante la media veda. Las jornadas autorizadas serán los días 22, 23, 29 y 30 de agosto de 2026 en el conjunto de Andalucía, excepto en la zona costera de Cádiz, donde podrán realizarse capturas los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre. La relación definitiva de cotos autorizados y el cupo asignado a cada uno de ellos será publicada posteriormente mediante resolución específica de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.

Tal como ya se realizaba en la pasada temporada de caza, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente tiene previsto la ejecución de un plan de inspecciones para corroborar que la caza de esta especie se circunscribe a los cotos autorizados y únicamente en los días hábiles establecidos.

Con estas medidas, la Junta de Andalucía reafirma su apuesta por un modelo de caza sostenible basado en criterios científicos, control digital de capturas y mejora activa de los hábitats agrarios vinculados a la conservación de la tórtola europea.

Levantamiento de la moratoria

El declive de la población de la tórtola europea en las últimas décadas llevó a la Unión Europea a activar una moratoria de caza desde 2021, con el objetivo de recuperar su población. Sin embargo, los datos más recientes del Sistema Paneuropeo de Monitorización de Aves Comunes (PECMBS) mostraron una tendencia creciente durante dos años consecutivos, con índices de supervivencia superiores a 1 y el desarrollo de sistemas de control de capturas fiables por parte de los Estados Miembros.

Como resultado, el grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre recuperación de aves planteó para la pasada temporada el levantamiento de la moratoria, estableciendo un cupo de capturas para la tórtola en el corredor migratorio occidental.

Según los resultados presentados en la documentación del grupo de trabajo de mayo de 2026 se ha propuesto nuevamente una distribución de cuotas en el corredor migratorio occidental, correspondiendo a España el 81% (121.500 ejemplares), y en la distribución nacional de esta cuota Andalucía ha obtenido un total de los ya citados 40.338 ejemplares.