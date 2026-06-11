¿Quieres conocer y evaluar el estado de salud de la mayor dehesa pública de toda Europa?

La actividad DehesaBlitz invita al público general a conocer y evaluar el estado de salud de la mayor dehesa pública de toda Europa en una ruta interpretada gratuita que se celebrará el sábado 20 de junio

La ciencia ciudadana apuesta por la implicación de la ciudadanía en proyectos y acciones de investigación. En una provincia como la cordobesa, donde la dehesa es un ecosistema esencial a nivel ecológico, económico y social, la implicación de la sociedad en su monitoreo y cuidado puede ser una herramienta que garantice su sostenibilidad.

Siguiendo esa filosofía se celebrará el 20 de junio la acción DehesaBlitz, un evento que pretende reunir a ciudadanía, personal técnico y entidades locales en una jornada de ciencia ciudadana destinada a conocer y evaluar el estado de salud de la dehesa. La iniciativa combinará una ruta interpretativa por la mayor dehesa pública de Europa con un muestreo participativo de árboles, contribuyendo a la recopilación de información sobre este valioso ecosistema mediterráneo.

La jornada está organizada en el marco de los proyectos LIFE FAGESOS y DehesAlert. LIFE FAGESOS es un proyecto europeo cofinanciado por el Programa LIFE de la Unión Europea, orientado a desarrollar y aplicar soluciones innovadoras frente al decaimiento de encinas, alcornoques y castaños causado por especies de Phytophthora y agravado por el cambio climático. Por su parte, DehesAlert es una iniciativa de ciencia ciudadana coordinada por la Universidad de Córdoba y CICAP, financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que busca implicar a la sociedad en el seguimiento y conservación de la dehesa.

La actividad cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Pedroche, el Consejo de estudiantes de la ETSIAM (CEAME) y el Club de Montaña Verticalia, entidades que contribuirán al desarrollo de la ruta interpretativa y difusión de las acciones de participación ciudadana previstas durante la jornada.

Tras el muestreo, en el que se busca la participación del público general, la actividad con una comida y entrega de premios a los participantes. La inscripción hasta el 15 de junio es gratuita y por orden de inscripción https://bit.ly/RutaGuiadaDEHESALERT.

La acción comenzará a las 9:00 horas de la mañana del 20 de junio en la Cooperativa Agropecuaria de Pedroche y las personas que deseen salir desde Córdoba podrán hacerlo en un autobús gratuito a las 8:00 horas, previa inscripción en este enlace.