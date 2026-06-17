Nueva edición de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches que se celebrarán en Añora

La Diputación de Córdoba presenta la decimoséptima edición de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026, que se celebrarán del 3 al 5 de julio, en el municipio de Añora, en las que participarán 48 equipos, procedentes de toda España y del extranjero. Una iniciativa que se consolida como motor económico, turístico y social de la comarca, contribuyendo así a combatir la despoblación mediante la puesta en valor de los juegos y tradiciones populares.

En concreto, se trata de unas olimpiadas en las que, a través de juegos populares y tradicionales, se fomentan valores fundamentales como la igualdad de género, el respeto intergeneracional y el espíritu de convivencia entre participantes.

Así lo ha explicado el delegado de Deportes y Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín, quien ha resaltado el apoyo institucional y ha expresado que esta iniciativa “ha contribuido a crear una sinergia tanto económica como deportiva y turística, generando una importante riqueza para todo el Valle de los Pedroches”.

Martín ha incidido en el compromiso de la Diputación de Córdoba y ha asegurado que “esta actividad tiene como objetivo recuperar y practicar los juegos tradicionales, para mantenerlos vivos y garantizar su transmisión a las futuras generaciones”.

Por su parte, el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha señalado que “hablar de olimpiadas rurales no es hablar sólo de una competición, es hablar de emoción, de esfuerzo, de convivencia, de igualdad, de generosidad, de diversión y de respeto”. Por ello,” estas olimpiadas nacieron con la ilusión de reunir a distintas generaciones en torno a una misma experiencia y con la convicción de que la cultura popular cuando se vive realmente de verdad, no envejece nunca”, ha recalcado el alcalde.

En este sentido, el alcalde ha matizado que “los próximos días 3, 4 y 5 de julio, Añora volverá a convertirse en ese gran escenario de convivencia con 48 equipos participantes desde los 16 hasta los 80 años, con participantes procedentes de toda España”.

El técnico de Deportes del Ayuntamiento de Añora, Sabino Luna, ha sido el encargado de desgranar la programación y ha explicado que se desarrollarán en tres jornadas. En la noche del viernes 3 de julio, se procederá a la presentación de los equipos y la prendida de la llama como ceremonia inaugural; acto que reúne año tras año a cerca de 3.000 personas en el Recinto Ferial de Añora. Además, esta primera noche se celebran las tres primeras pruebas y se disfrutará de música en directo.

Durante todo el sábado 4 de julio, se disputan 10 juegos en distintas ubicaciones emblemáticas del casco urbano; y ya el domingo, se llevarán a cabo las 3 últimas pruebas que harán que los participantes se hagan con el título.

En las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches se practican quince modalidades de juegos tradicionales, como salto a piola, el garrote, la cucaña, los mizos, los tiraores, lanzamiento de adoquín, carrera de sacos, los zancos, carrera de cintas, la soga, la carretilla, la sillita de la reina, el pingané, la comba y el porteo de cántaros, entre otros.