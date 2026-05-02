El Parque Natural de las Sierras Subbéticas acoge actividades de educación ambiental con menores de centros de internamiento

El Parque Natural de las Sierras Subbéticas ha sido esta pasada semana el escenario de una actividad de educación ambiental protagonizada por menores de diferentes centros de internamiento de Córdoba, que participaron en diferentes actividades, y que organizada en el marco del convenio suscrito entre las delegaciones territoriales de Medio Ambiente y Justicia de la Junta de Andalucía en la provincia.

Participaron en esta actividad alrededor de una veintena de jóvenes de entre 15 y 18 años de edad pertenecientes a los CIMI (Centro de Internamiento de Menores Infractores) ‘Medina Azahara’ y ‘Sierra Morena’, al SIMA (Servicio Integral para la Ejecución de Medidas de Medio Abierto) de Córdoba y a los GEC (Grupo Educativo de Convivencia) femenino ‘Wallada’ y masculino ‘Góngora’; todos ellos acompañados por cinco monitores.

Junto a los menores, estuvieron presentes en la actividad el alcalde de Zuheros, Juan Manuel Poyato; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez Ruedas; el coordinador provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), Marcial Prieto, y el director conservador del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Antonio García Jiménez.

La jornada comenzó para los participantes con la realización de un taller de elaboración artesanal de quesos en la quesería ‘Los Balanchares’, entidad adherida a la ‘Marca Parque Natural de Andalucía’. Durante el taller, los menores intervinieron en todas las fases del proceso de elaboración tradicional del queso, desde la coagulación de la leche, pasando por el corte de la cuajada, hasta el prensado y salado, para terminar degustando el producto junto a un desayuno para reponer fuerzas y así encarar la visita posterior.

A continuación, los menores visitaron la Cueva de los Murciélagos, ubicada en el municipio cordobés de Zuheros y declarada Monumento Natural en el año 2001, la cual destaca por la belleza de sus formaciones calizas y por servir de hábitat a diversas especies de murciélagos. Habitada desde el Paleolítico Medio y hasta la época romana, con sus casi 1.000 metros de altura y un recorrido de unos dos kilómetros, es una de las cuevas más grandes de Córdoba.

El agua, al discurrir por materiales calizos, origina pequeños lagos y espectaculares formaciones kársticas, destacando la Sala de las Formaciones, con una gran estalactita denominada ‘espárrago’, y la Sala del Órgano, con una pared repleta de bellas y complicadas figuras rocosas. La visita discurrió por varias salas y corredores con pinturas representativas de caballos, osos y ciervas del Paleolítico hasta hombres y cabras esquemáticas del Neolítico.

Sensibilización, educación y voluntariado

Las actividades medioambientales tienen una doble importancia en los programas de actuación con personas menores infractoras. Por un lado, la realización de actividades al aire libre es imprescindible para el desarrollo saludable de las personas, al tiempo que los programas medioambientales contribuyen a la formación, sensibilización y desarrollo personal en valores prosociales.

Por otro lado, la atención y protección del entorno natural, tanto en su conjunto como en lo relativo a la flora y la fauna, constituye una herramienta útil para fomentar la empatía y el reconocimiento del otro como individuo, aspectos especialmente importantes en la juventud.