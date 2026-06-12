La II edición de Imparables parará en Fernán Núñez, Montilla, Aguilar, La Rambla y Espejo

La Diputación impulsa la II edición de Imparables y visitará 10 pueblos de la provincia de la mano del deportista cordobés Paco Salinas

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió la presentación de ‘Imparables. Con el deporte para la vida’, ciclo de conversaciones que celebra su II edición y que va dirigido a los centros de enseñanza Secundaria de la provincia.

Esta propuesta, que forma parte del programa Beactive de la Delegación de Deportes de la institución provincial, contará, en esta ocasión, con Paco Salinas, nadador paralímpico como deportista invitado.

Para el responsable del Área, Antonio Martín, “el objetivo de esta iniciativa no es otro que el de ofrecer a nuestros jóvenes talleres educativos para trabajar conceptos como la resiliencia o la superación de adversidades, utilizando el deporte y sus valores para alcanzar sus metas”.

En esta II edición, ha continuado Martín, “intervendrá Paco Salinas, deportista cordobés al que un accidente de tráfico en motocicleta le provocó una lesión medular y cuyo mensaje es el de sacar oportunidades a situaciones de dificultad. Salinas es Doctor en Ciencias del Deporte y en su haber cuenta con importantes éxitos deportivos como el haber alcanzado campeonatos de Andalucía y de España en diferentes ediciones y modalidades o el bronce en la copa del mundo de natación paralímpica París 2026, además de su participación en los Juegos Paralímpicos”.

«Esperemos que sean unos talleres muy productivos, que aporten a nuestros jóvenes algunos recursos para reforzar su actitud de superación, y hacerles ver que cada día es diferente, único e irrepetible», ha matizado Martín.

Del mismo modo, el delegado de Deportes ha remarcado que “se celebrarán un total de diez sesiones en los municipios de: Palma del Río, Montoro, Fernán Núñez, Montilla, Aguilar, Pedro Abad, La Rambla, Almodóvar del Río, Espejo y Villa del Río”.

Para finalizar, Martín ha hecho hincapié en que “esta iniciativa se enmarca en el programa provincial Beactive, que engloba un conjunto de iniciativas que buscan promover unos hábitos de vida activos y saludables”.