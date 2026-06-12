El Trail Castillo de Maimón se realiza en beneficio de las personas con alzheimer de Córdoba

Córdoba acogerá el próximo 20 de junio una nueva edición del Trail Castillo de Maimón, una prueba que se desarrollará en este entorno natural de la sierra, y que está organizada por la asociación de Alzheimer y la colaboración de la Diputación.

La prueba tendrá dos partes, por un lado, el trail como tal, con una distancia de 15 kilómetros y 431 metros de desnivel positivo, que saldrá a las 20.00 horas, y atravesará senderos y caminos rurales que permitirán a los participantes disfrutar de unos paisajes únicos. Además, tendremos categorías para diferentes grupos de edad, tanto en modalidad masculina como femenina, así como una categoría para atletas con discapacidad.

Por otro lado, ese mismo día, y prácticamente a la misma hora, está prevista una ruta de senderismo de 10 kilómetros y 150 metros de desnivel positivo, para quienes quieran hacer el recorrido de una forma más tranquila y participativa.

El delegado de Deportes y Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín, ha puesto el acento en la faceta solidaria de esta actividad, “que viene a respaldar la importante labor social que realiza diariamente la Asociación de Alzheimer, colectivo que pone en marcha numerosos proyectos para ayudar a pacientes y familiares”.

Por su parte, la delegada de Servicios Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha insistido en “la necesidad de que la población cordobesa se implique en este tipo de iniciativas que, sin duda, contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad”.

Así lo ha subrayado también el presidente de Alzheimer Córdoba, Manuel Blasco, que ha agradecido “el apoyo de las distintas administraciones, como Diputación y Ayuntamiento, para que podamos realizar este tipo de actividades que nos ayudan, entre otros muchos proyectos, a mantener en buenas condiciones el centro al que asisten nuestros pacientes”.

Asimismo, el director del Trail Castillo de Maimón, Miguel Ángel Carvajal, ha señalado que este evento es mucho más que una carrera, hemos preparado una auténtica fiesta del deporte y la convivencia, con barra solidaria, ludoteca para los más pequeños, servicio de fisioterapia básica en zona de meta, actividades de yoga o sorteos para los asistentes”. En definitiva, ha añadido, “un gran ambiente festivo que continuará con la música de José House y Bea, que contribuirá a crear un ambiente dinámico y festivo para corredores, familiares y público asistente”.

La entrega de dorsales se realizará el mismo día 20 de junio, de 11.00 a 13.00 horas, y entre las 18.0 y las 19.30, en las instalaciones del Castillo de Maimón.