Remonta impulsa “Los Influencers del Cambio” para formar a jóvenes como agentes de cambio social

La Asociación Juvenil Remonta impulsa el campamento “Los Influencers del Cambio” para formar a jóvenes como agentes de cambio social

El proyecto, cofinanciado por el Instituto Andaluz de la Juventud y el Área de Educación al Desarrollo del Ayuntamiento de Montilla, reunirá a 36 jóvenes en Cortes de la Frontera desde el 20 hasta el 23 de agosto para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante actividades de voluntariado, igualdad, sostenibilidad, salud mental e innovación social.

La Asociación Juvenil Remonta organiza el campamento “Los Influencers del Cambio”, una iniciativa de educación no formal dirigida a fomentar la participación juvenil, el voluntariado y el compromiso social. El proyecto está cofinanciado por el Instituto

Andaluz de la Juventud (IAJ) y el Área de Educación al Desarrollo del Ayuntamiento de Montilla.

Además, el proyecto ha sido el mejor valorado de la provincia de Córdoba en la convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de la Juventud, lo que pone de manifiesto la calidad técnica de la propuesta y el impacto previsto de sus actuaciones.

El campamento se celebrará en Cortes de la Frontera (Málaga) entre el 20 y 23 de agosto y reunirá a 36 jóvenes de entre 14 y 30 años, que participarán durante cuatro días en un programa de actividades diseñado para acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la juventud desde una perspectiva práctica, participativa y transformadora.

Durante la estancia se desarrollarán talleres sobre voluntariado, igualdad de género, diversidad, salud mental, sostenibilidad, emprendimiento social, discapacidad e innovación, combinados con acciones reales de voluntariado y de mejora del entorno

natural, como una recogida de residuos en espacios de la Sierra de Grazalema. Además, las personas participantes diseñarán proyectos sociales y campañas de sensibilización para actuar como agentes multiplicadores en sus municipios.

Uno de los principales objetivos del proyecto es dotar a la juventud de herramientas para participar activamente en la sociedad, promoviendo valores como la solidaridad, la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión. Para ello, el campamento combinará

metodologías de educación no formal con experiencias prácticas que favorezcan el aprendizaje, la convivencia y el compromiso con la comunidad.

El proyecto incorpora una firme apuesta por la igualdad de oportunidades, priorizando la participación de jóvenes con menos oportunidades y desarrollando actuaciones específicas en materia de igualdad de género, diversidad, accesibilidad, salud mental,

sostenibilidad y participación juvenil.

Como parte de su compromiso con la empleabilidad juvenil, la Asociación Juvenil Remonta contratará a dos monitores/as jóvenes para el desarrollo del campamento, ofreciendo una primera experiencia profesional en el ámbito de la educación no formal y la dinamización juvenil.

Desde la Asociación Juvenil Remonta destacan que «Los Influencers del Cambio nace con el propósito de demostrar que cualquier joven puede convertirse en un agente de cambio. Queremos que las personas participantes adquieran herramientas para mejorar su entorno y que sean ellas mismas quienes inspiren a otros jóvenes a implicarse en el voluntariado, la participación y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible».

Con esta iniciativa, la Asociación Juvenil Remonta reafirma su compromiso con la formación integral de la juventud y con la promoción de espacios de aprendizaje, convivencia y participación activa, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía joven más comprometida con los retos sociales y ambientales de la actualidad.