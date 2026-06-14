Mas impulso para el espíritu emprendedor de las personas con discapacidad

La Diputación de Córdoba colabora con Inserta Empleo, de Fundación ONCE, y la Junta de Andalucía en el desarrollo del ‘Encuentro para el impulso del Emprendimiento Sostenible en Córdoba’, que se celebrará el próximo lunes 29 de junio en el hotel Córdoba Center; y que nace con el objetivo de impulsar el empleo por cuenta propia de las personas con discapacidad y reforzar la cultura emprendedora en Córdoba.

En concreto, lo que se pretende con este encuentro -que es el primero que se celebrará en Andalucía, siguiéndole Jerez (30 de junio), Huelva (1 de julio), Almería (29 de septiembre), Málaga (30 de septiembre), Granada (15 de octubre), Jaén (27 de octubre) y Sevilla (29 de octubre)- es visibilizar historias de éxito y experiencias, a la vez que ofrecer herramientas técnicas para que los asistentes conviertan sus ideas de negocio en realidades sostenibles.

Así lo ha destacado la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, quien ha expresado que “siempre buscamos a esa persona que nos contrate, que nos dé la oportunidad cuando nosotros tenemos ideas de negocio y sueños que podemos realizar sin tener que esperar que otro nos lo facilite, nosotros podemos emprender. Pero ese mundo a veces da miedo y hacen falta estos encuentros en los que nos cuenten, nos expliquen y nos ayuden a ver las opciones y a conocer la experiencia de otras personas que ya han pasado por lo mismo y han logrado el éxito”.

En este sentido, los representantes institucionales han coincidido en la importancia de eliminar barreras sociales y culturales, promoviendo una red de apoyo que incluya formación, asesoría en planes de viabilidad y opciones de financiación. Mediante este encuentro, se pretende fortalecer el ecosistema emprendedor local bajo principios de inclusión real e igualdad de oportunidades. La jornada forma parte de un ciclo que recorrerá todas las provincias andaluzas para impulsar la cultura empresarial inclusiva.

Así lo ha aseverado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, quien ha resaltado que “desde la Junta trabajamos en el sistema educativo por la inclusión, por crear una mejor sociedad de hoy y de futuro. Y, por supuesto, esto es extensivo al emprendimiento para crear también una cultura emprendedora, sostenible e inclusiva”.

Por su parte, Francisco López Aguado, director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha resaltado que “con estos encuentros -dirigidos a personas con discapacidad, a emprendedores y emprendedoras, con la participación e intervención de entidades e instituciones del ecosistema emprendedor- pretendemos alcanzar objetivos muy claros como es potenciar la inserción laboral por cuenta propia de las personas con discapacidad y fomentar la cultura emprendedora con el fin de impulsar a las personas con discapacidad a crear y desarrollar sus propios negocios”.

La jornada, cofinanciada por la Unión Europea y diseñada con un enfoque divulgativo y participativo, abordará cuestiones como la innovación, la creatividad, las herramientas de comunicación y los tipos de financiación para sus proyectos. También conocerán de primera mano el estado del emprendimiento en la provincia, los posibles nichos para emprender y los programas que desarrollan los principales agentes del ecosistema emprendedor público y privado de la provincia de Córdoba.