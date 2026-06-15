Abierta las inscripciones para la Cena de Mayores de la Feria del Santo 2026

Ya se puede solicitar las inscripciones para la cena de los mayores de la Feria del Santo 2026, cita que busca reconocer la contribución de las personas mayores a la vida social del municipio y fomentar espacios de convivencia e integración

La cena se celebrará los próximos 9 y 10 de julio en las instalaciones de la Piscina Municipal. La principal novedad será la división de la cena en dos jornadas, con 550 comensales cada día, manteniendo así un total de 1.100 plazas disponibles.

La cena será servida por el restaurante Don Gonzalo y contará ambos días con la actuación del grupo montillano SevenBank, que pondrá la música a una velada pensada para favorecer el encuentro, el baile y la convivencia entre las personas participantes.

Cita previa obligatoria

Para la adquisición de entradas será obligatorio solicitar previamente una cita entre los días 15 y 24 de junio. Las personas interesadas podrán realizar este trámite de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio o en el Centro Municipal de Servicios Sociales, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

También podrá solicitarse llamando al teléfono 687 364 182 o a través de la página web municipal, donde se habilitará un apartado específico denominado “Cena de Mayores”.

Desde Servicios Sociales se recuerda que disponer de cita previa no garantiza la obtención de entrada, ya que la venta permanecerá abierta hasta completar las 1.100 plazas disponibles.

La compra efectiva de las entradas se realizará entre el 25 de junio y el 6 de julio en el Centro Municipal de Servicios Sociales. Será imprescindible acudir con la cita asignada para formalizar la adquisición de la entrada, seleccionar mesa y realizar el pago, que será exclusivamente mediante tarjeta bancaria.

El precio de la entrada será de 12 euros por persona. Cada solicitante podrá adquirir un máximo de diez entradas, debiendo presentar el DNI o copia del DNI de todas las personas para las que realice la compra.

Requisitos de participación

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 60 años que sean jubiladas o pensionistas y a todas las personas mayores de 65 años. En el caso de matrimonios, será suficiente con que uno de los cónyuges cumpla el requisito de edad. Asimismo, podrán asistir hijos e hijas con una discapacidad igual o superior al 45% que acompañen a sus progenitores.

Las personas de entre 60 y 65 años deberán presentar DNI y declaración responsable acreditativa de su condición de jubiladas o pensionistas. Las personas mayores de 65 años deberán acreditar su edad mediante DNI o documentación equivalente. En el caso de hijos e hijas con discapacidad, será necesario aportar DNI y declaración responsable correspondiente.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Montilla continúa impulsando acciones recogidas en el Libro Blanco de Envejecimiento Activo y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo una sociedad más inclusiva, participativa y comprometida con el bienestar de las personas mayores.