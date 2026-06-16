Éxito de participación en el taller organizado por TdCO Montilla

Gran éxito de participación el taller “Vivir con menos ansiedad: sueño, estrés y calma en la vida diaria organizado por TdCO Montilla celebró ayer de la mano de la psicóloga Inmaculada Avendaño.

Las personas participantes lo describieron como una jornada enriquecedora en la que aprendimos herramientas y técnicas prácticas para gestionar mejor la ansiedad, reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar diario.

Desde TdCO Montilla agradecen a todas las personas que participaron en el taller y, especialmente, a Inmaculada Avendaño, por compartir sus conocimientos, experiencia y consejos de una forma tan cercana y útil.

Durante el encuentro no solo aprendimos, sino que también compartimos momentos muy especiales de reflexión, experiencias personales y pensamientos que nos ayudaron a comprender la importancia de cuidar nuestra salud emocional y mental.

TdCO siguen apostando por iniciativas que ayuden a nuestra comunidad a crecer, cuidarse y encontrar espacios de apoyo y aprendizaje, y avisan de que un nuevo evento están preparando, con más contenidos de interés y nuevas oportunidades para seguir aprendiendo juntos.

TdCO mas que un tanatorio

En TdCO entendemos que nuestra labor va mucho más allá de la prestación de servicios funerarios. Trabajamos cada día desde valores que forman parte de nuestra identidad:

Cercanía y trato humano.

Acompañamiento en los momentos más difíciles.

Compromiso con las familias de Montilla y la comarca.

Escucha activa y apoyo emocional.

Responsabilidad social y participación en la vida de nuestra comunidad.

Promoción de actividades que contribuyan al bienestar de las personas.

TdCO Montilla Ayudar, cuidar, acompañar y honrar.