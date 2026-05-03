La evolución de las infraestructuras en España es, posiblemente, el indicador más visual de su transformación económica. España ha pasado de tener una red de transporte radial, obsoleta y aislada en 1970, a poseer una de las infraestructuras más avanzadas del mundo en 2026, superando en indicadores clave a las potencias tradicionales de Europa Occidental.

1. Carreteras: El Gran Salto a la Gran Capacidad

En 1970, viajar por España era un ejercicio de paciencia. Hoy, España es el país de la Unión Europea con la red de vías de gran capacidad (autopistas y autovías) más extensa.

Tipo de Vía (km) España (1970) Europa Occ.* (1970) España (2026 Est.) Europa Occ. (2026) Autopistas/Autovías ~100 km ~6.500 km 17.800 km ~13.000 – 15.000 km Carreteras Convencionales ~140.000 km ~450.000 km 166.000 km ~480.000 km

*Referencia promedio combinada de Alemania y Francia.

1970: España apenas contaba con los primeros tramos de autopistas de peaje (AP-7 y AP-6). Alemania ya disfrutaba de más de 4.000 km de Autobahn.

España apenas contaba con los primeros tramos de autopistas de peaje (AP-7 y AP-6). Alemania ya disfrutaba de más de 4.000 km de Autobahn. 2026: España ha superado a Alemania (~13.200 km) y Francia (~11.800 km) en kilómetros de vías de alta capacidad. La gran diferencia es que la red española es mucho más moderna (construida mayoritariamente después de 1990) frente a las redes francesa o alemana, que requieren ahora una inversión masiva en mantenimiento.

2. Ferrocarril: La Revolución de la Alta Velocidad (AVE)

El cambio en el ferrocarril es cualitativo. Mientras Europa Occidental apostó por mejorar sus redes existentes, España construyó una red paralela de ancho internacional.

Desglose de la Red Ferroviaria (km)

Tipo de Red España (1970) España (2026 Est.) Europa Occ. (2026 Est.) Vía Convencional 13.500 km 11.500 km* Francia: ~27.000 km / Alemania: ~33.000 km Alta Velocidad (AVE) 0 km 4.200 km Francia: ~2.800 km / Alemania: ~1.600 km Total Red 13.500 km 15.700 km –

*Muchos km convencionales se han clausurado o convertido en alta velocidad.

El Liderazgo del AVE: En 1970, el tren más rápido en España apenas alcanzaba los 120-140 km/h. En 2026, España consolida su posición como la segunda mayor red de Alta Velocidad del mundo (solo por detrás de China) y la primera de Europa.

En 1970, el tren más rápido en España apenas alcanzaba los 120-140 km/h. En 2026, España consolida su posición como la (solo por detrás de China) y la primera de Europa. Comparativa con Europa: Francia (pionera con el TGV) se ha quedado atrás en kilómetros totales frente a España. Alemania ha optado por un modelo híbrido (líneas mejoradas) en lugar de una red dedicada de alta velocidad tan extensa como la española.

3. Comparativa Estructural: 1970 vs. Actualidad

Inversión y Modelo

1970 (Modelo de Escasez): En España, el transporte por carretera era el 90% del movimiento de mercancías debido a la ineficiencia ferroviaria. En Europa Occidental, el ferrocarril ya estaba electrificado y era competitivo. 2026 (Modelo de Conectividad): España ha logrado una capilaridad de alta velocidad única. En 2026, más del 70% de la población española vive en una provincia con acceso directo al AVE o Alvia. Europa Occidental, por su parte, se centra ahora en la conexión transfronteriza, un área donde España aún lucha por conectar con Francia por los Pirineos.

Análisis: España tiene una densidad de autopistas similar a Alemania, a pesar de tener una densidad de población mucho menor. Esto explica por qué las infraestructuras españolas son, en muchos casos, más «cómodas» (menos congestión) que las del centro de Europa.

4. Conclusiones del Estudio

De la Periferia al Centro: En 1970, llegar a España por los Pirineos, era entrar en un sistema de transporte diferente (cambio de ancho de vía, carreteras de un solo carril). En 2026, las infraestructuras españolas son el referente para el resto del continente.

En 1970, llegar a España por los Pirineos, era entrar en un sistema de transporte diferente (cambio de ancho de vía, carreteras de un solo carril). En 2026, las infraestructuras españolas son el referente para el resto del continente. La Paradoja Ferroviaria: España tiene la mejor red de pasajeros de Alta Velocidad(AVE) de Europa Occidental, pero sigue por detrás de Alemania y Francia en el transporte de mercancías por tren (apenas un 4% del total frente al 18% alemán), siendo este el gran reto pendiente para 2030.

España tiene la mejor red de pasajeros de Alta Velocidad(AVE) de Europa Occidental, pero sigue por detrás de Alemania y Francia en el transporte de (apenas un 4% del total frente al 18% alemán), siendo este el gran reto pendiente para 2030. Eficiencia: El coste de construcción por kilómetro de AVE en España ha sido sensiblemente inferior al de Francia o Reino Unido, lo que ha permitido una expansión más rápida con los Fondos de Cohesión europeos.

Ángel Diez de Miguel

Reflexiones desde la higuera