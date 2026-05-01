Cafento celebra la IX edición del Campeonato Barista Down

Córdoba ha sido el escenario esta semana de la IX edición del Campeonato Barista Down, una iniciativa impulsada por Cafento que promueve la inclusión social y laboral de personas con síndrome de Down en el sector de la hostelería y el café.

El evento, celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba, ha reunido a baristas participantes que han demostrado su talento, formación y pasión por el café en una jornada que combina gastronomía, profesionalidad e integración. Durante el campeonato, los invitados han tenido la oportunidad de conocer de primera mano un proyecto que apuesta por la diversidad y la igualdad de oportunidades.

El acto, celebrado con la colaboración de la Asociación Síndrome de Down de Córdoba, ha contado con la asistencia de representantes del Gobierno, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, así como de instituciones, formaciones políticas, colaboradores, clientes, participantes y sus familias, además del equipo de Cafento.

Durante su intervención, Esteban Peláez, Director de Operaciones de Cafento, ha destacado el compromiso sostenido de la compañía con la inclusión laboral real. “No hablamos de inclusión como un gesto puntual, sino como un compromiso basado en la formación, el acompañamiento y la generación de oportunidades reales”, ha señalado.

Peláez ha recordado que el Campeonato Barista Down, en marcha desde 2012, nació con el objetivo de demostrar que las personas con síndrome de Down pueden desarrollarse profesionalmente en un sector exigente como el del café y la hostelería si cuentan con la formación y el apoyo adecuados.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la implicación de asociaciones, familias y empresas hosteleras en el éxito del proyecto, destacando que “la diversidad suma y aporta valor real a los equipos”. En esta línea, ha puesto en valor otras iniciativas como el Coffee Corner Inclusivo, que traslada esta experiencia a entornos profesionales reales, fomentando la visibilidad y la normalización de la inclusión.

El director de operaciones de Cafento ha concluido haciendo un llamamiento a reforzar el compromiso del tejido empresarial y social: “Necesitamos más empresas comprometidas, más contratos y más oportunidades reales, porque una empresa es inclusiva si las personas que la forman también lo son, y una sociedad es inclusiva si todos aprendemos a serlo”.

Por su parte, el Presidente de Down Córdoba, José Fabián Cámara, ha agradecido “a las familias que sostienen a estos chicos y chicas, que son lo que son porque tienen las familias que tienen, y estas personas con Síndrome de Down, podrán llegar hasta donde sus familias los acompañen, por lo que el papel de las familias es fundamental”.

Cámara destacó además la profesionalidad de los participantes tanto en el momento de las elaboraciones como el servido prestado y ha recordado que “desde el nacimiento de la Asociación Síndrome de Down, hace 38 años, vamos buscando que las personas con síndrome de Down, sean lo más autónomas e independientes que puedan, que sean capaces, y lo estamos logrando, como ejemplo las cantidad de chicos y chicas que están formando parte del tejido laboral de la ciudad. Hoy han demostrado que pueden ser trabajadores muy aptos y muy válidos”.

El Campeonato Barista Down Cafento se consolida así como una iniciativa pionera que no solo visibiliza el talento, sino que impulsa un cambio real hacia una sociedad más inclusiva.