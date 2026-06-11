Ivanros cerámicas, galardonado en los Premios a la Artesanía de Andalucía 2026

El jurado ha valorado su apuesta por la innovación en marketing digital, la difusión de la artesanía andaluza y el desarrollo de diseños vanguardistas propios

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha hecho público el fallo de los IX Premios a la Artesanía de Andalucía, unos galardones que reconocen la trayectoria, la creatividad, la innovación y la excelencia comercial de los profesionales y empresas que contribuyen al prestigio del sector artesanal andaluz.

Entre los premiados de esta edición destaca especialmente Ivanros Cerámicas, S.L., firma cordobesa dirigida por el Maestro Artesano Iván Figueroa, que ha sido distinguida con el Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía.

El jurado ha valorado especialmente la apuesta de la empresa por la innovación en marketing digital, la difusión de la artesanía andaluza y el desarrollo de diseños vanguardistas propios, muchos de ellos patentados, que han logrado una excelente acogida entre profesionales, medios especializados y consumidores. Gracias a esta estrategia, Ivanros Cerámicas se ha consolidado como una referencia internacional en la producción de cerámica artesanal de alta calidad, llevando el nombre de Andalucía y de Córdoba a nuevos mercados.

La empresa ha sabido combinar tradición y modernidad, manteniendo la esencia del oficio cerámico mientras incorpora nuevas herramientas de promoción y comercialización que contribuyen a fortalecer la competitividad del sector artesanal.

Junto a Ivanros Cerámicas, el jurado ha reconocido también la trayectoria de Pilar Vera Román, distinguida con el Premio Andaluz a la Artesanía por más de cuatro décadas dedicadas a la moda flamenca y a la preservación de los oficios artesanales vinculados a este sector.

Asimismo, el Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía ha recaído en Hilando el Tiempo, proyecto impulsado por Rosario Andrade y Eva Pozuelo, por su obra «Boculum», una innovadora reinterpretación del tradicional botijo andaluz que destaca por su calidad técnica y valor artístico.

Por su parte, Monasterio Díaz, S.L., empresa malagueña especializada en cerámica contemporánea, ha obtenido el Premio Andaluz a la Innovación e Investigación en Artesanía gracias a su trabajo en el desarrollo de nuevas técnicas, materiales y soluciones personalizadas para la hostelería, el interiorismo y la creación artística.

Los Premios a la Artesanía de Andalucía reconocen anualmente la contribución de los profesionales y empresas del sector a la conservación de los oficios tradicionales, la innovación, la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos mercados, reforzando el papel de Andalucía como una de las principales comunidades artesanas de España.