Más de 700 personas celebran el 40 aniversario de Carrier Montilla

Carrier Montilla celebró el pasado sábado 25 de abril un gran encuentro con motivo de su 40º aniversario, una jornada que reunió a más de 700 asistentes, entre los que se encontraban empleados de Carrier acompañados por sus parejas, familiares, hijos, hermanos y amigos. El evento se desarrolló en un ambiente festivo, emotivo y de reconocimiento a la trayectoria de la compañía en la ciudad.

La celebración comenzó con una visita guiada y teatralizada a la fábrica de Montilla, un momento especialmente significativo para los empleados, que pudieron mostrar a sus seres queridos el lugar donde trabajan y compartir con ellos el día a día de su actividad profesional. Esta apertura de puertas fue uno de los momentos más valorados por los asistentes, al permitir acercar la realidad industrial de la planta a las familias.

La planta, fundada el 22 de abril de 1.986, inició su actividad en la zona que hoy se conoce como Envidarte, donde un primer equipo de profesionales puso en marcha un proyecto industrial que con el tiempo se convertiría en un referente del sector. A finales del año 2.000, la entonces CIATESA, trasladó sus instalaciones a la actual ubicación en Llanos de Jarata, un paso decisivo para su crecimiento.

Posteriormente, en 2.006, el grupo CIAT absorbió la compañía creada por estos empresarios, hasta que en 2.015 esta pasó a formar parte de United Technologies. Desde 2.020, la planta forma parte del grupo Carrier, cuyo nombre rinde homenaje a Willis Carrier, inventor del aire acondicionado hace 124 años.

Durante la jornada se celebró un acto de reconocimiento a los empleados que comenzaron su trayectoria en la compañía en los años 80 y que, cuatro décadas después, continúan formando parte activa de la plantilla. Este homenaje puso en valor su compromiso, dedicación y contribución al desarrollo de la empresa desde sus inicios.

El evento contó también con juegos y actividades para los más pequeños, que aportaron un ambiente familiar y distendido, así como comida para todos los asistentes y música de principio a fin del encuentro.

El evento ha sido calificado como todo un éxito, tanto por la alta participación como por el clima de convivencia y orgullo compartido entre todos los invitados. La celebración reforzó el vínculo entre la empresa y sus personas, y puso en valor la historia y el futuro de Carrier Montilla.

Un mensaje hacia el futuro

Carrier reafirma su compromiso con Montilla y con todas las personas que forman parte de su historia. Nuestras personas son el centro de nuestra actividad, el pilar sobre el que se sostiene nuestro crecimiento y la clave de nuestro éxito presente y futuro.

El propósito es firme: que Carrier Montilla sea reconocida como el lugar elegido para desarrollar una carrera profesional, un entorno donde la innovación, la estabilidad y el bienestar de las personas convivan de forma natural y se conviertan en la base de un futuro compartido.