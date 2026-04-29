La Diputación acogerá el I Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Córdoba DModa’

La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación del I Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Códoba DModa’, una iniciativa que se desarrolla en el marco del 30 Aniversario de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que se celebrará el próximo 6 de mayo en el Palacio de la Merced.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que “este Congreso nace con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y trabajo en torno al presente y al futuro del sector, en el que participarán instituciones, diseñadores, artesanos, empresas y profesionales del sector”. “La jornada se centrará en el análisis, la artesanía, la comercialización, la innovación y los retos de futuro de la moda flamenca”, ha recalcado.

Romero ha incidido en que la Diputación va a estar presente en este Congreso también a través de Iprodeco Forma y de la marca promocional ‘Sabor a Córdoba’, y ha enfatizado que “‘Córdoba DModa’ absorbe y se identifica con el espíritu de SIMOF, es una marca que es economía, industria y empleo en la ciudad y también en la provincia de Córdoba”.

Por su parte, Raquel Revuelta, directora de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, y fundadora y coorganizadora de SIMOF, ha señalado que “durante tres décadas hemos trabajado para dar visibilidad a un sector que es industria, empleo, artesanía, cultura e identidad andaluza, y este encuentro ofrece el foro adecuado para analizar su estado actual y marcar nuevos hitos de futuro”.

“Este Congreso nace para escuchar al sector, poner datos sobre la mesa y abrir nuevas líneas de trabajo que permitan a la moda flamenca seguir creciendo”, ha subrayado Revuelta.

La jornada contempla un programa centrado en el diagnóstico del sector, la defensa del valor artesanal, la comunicación y la venta, la conexión con otros ámbitos culturales, la innovación y la búsqueda de propuestas compartidas sobre el futuro de la moda flamenca.

Una de las primeras sesiones será ‘Tejiendo saber y tradición: información útil para la industria de la moda’, en la que intervendrán Carolina Ramírez, Jesús Manuel de Sancha y María Ángeles Ramón, de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Sevilla. Este espacio pondrá el foco de atención en el análisis preliminar del sector, el perfil actual de las empresas participantes en SIMOF y los principales retos destacados.

Además, servirá para presentar la Cátedra de Moda Andaluza, el Máster Oficial en Marketing y Gestión de Marcas de Moda y el proyecto de investigación conjunto entra ambas universidades.

El Congreso incluirá también el coloquio ‘Radiografía del sector: de dónde venimos y adónde vamos. Desafíos y oportunidades’, que pondrá sobre la mesa algunas de las cuestiones que más preocupan hoy a profesionales y empresas, como es la competencia de productos low cost e importaciones, la pérdida de valor de lo artesanal, la falta de talleres especializados, la escasez de la mano de obra cualificada y la dificultad para mantener la actividad durante todo el año. Intervendrán en este coloquio Charo Juárez, consultora y máster en Gestión de Empresas de Moda por la Universidad de Loyola; Pilar Vera, presidenta de Mof&Art; Carmen Latorre, presidenta de Qlamenco y Álvaro Larrosa, joyero.

El encuentro contará con la mesa redonda ‘Artesanía, identidad y valor: lo que nos hace únicos’, centrada en el valor real de la artesanía en la moda flamenca, la necesidad de proteger los oficios tradicionales y la importancia de diferenciar el productos artesanal del industrial. Este bloque incluirá además la presentación del programa Andalucía Calidad Artesanal, Maestro Artesano y Zona de Interés Artesanal, así como ayudas y subvenciones, a cargo de un representante de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía.

La programación incluirá además la ponencia ‘Marca, comunicación y ventas: cómo crear hoy’, orientada a ofrecer herramientas útiles para reforzar la identidad de marca, mejorar la comunicación de la moda flamenca, ampliar canales de venta, abrirse al cliente internacional, avanzar en internacionalización e incorporar la tecnología al trabajo diario sin perder la esencia.

Otro de los momentos destacados será ‘Palo flamenco y moda’, un conversatorio que explorará el diálogo entre la moda flamenca y el baile como dos lenguajes profundamente unidos dentro de una misma tradición cultural. El bloque pondrá el acento en cómo esta conexión puede abrir nuevas vías de desarrollo, visibilidad y mercado, a partir de la relación de la moda flamenca con otros sectores culturales. En este encuentro participarán Pedro González, estilista y director artístico; una bailaora profesional; y José María Tarriño, diseñador especializado en moda flamenca para baile.

Tras el almuerzo networking, la sesión de tarde incluirá la masterclass ‘Inteligencia Artificial aplicada a la Moda Flamenca’, impartida por Zenaida Ossana, experta en inteligencia artificial aplicada a la moda. La propuesta tendrá un enfoque práctico y mostrará cómo integrar la IA en el día a día del sector, desde la generación de ideas y el apoyo al diseño hasta la optimización de procesos y la mejora de la comunicación.

Ese mismo día se celebrará una gala conmemorativa con motivo del 30 aniversario de SIMOF, que incluirá un acto de entrega de reconocimientos a personas y entidades que han contribuido, con su apoyo, talento y compromiso, al crecimiento y consolidación de la mayor plataforma internacional de moda flamenca.

Al acto de presentación ha asistido también Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Diseñadores de Moda Flamenca de Andalucía, Mof&Art, Pilar Vera.