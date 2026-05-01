CCOO y CTA denuncian la grave falta de personal en el Zoo de Córdoba y piden su cierre parcial

Las secciones sindicales de CCOO y CTA en el Ayuntamiento de Córdoba denuncian de manera pública y formal la grave situación de precariedad e insuficiencia de plantilla que asola al servicio de cuidadores del Zoológico Municipal. Esta intolerable merma de personal está empujando a los trabajadores a un límite físico y psicológico inasumible. Recordemos la situación tan sumamente peligrosa sufrida por los trabajadores en el accidente que tuvo lugar con el leopardo.

Para garantizar la operatividad básica y el cuidado de las especies, es ineludible contar con un mínimo de 6 cuidadores en el turno de mañana y 2 en el de tarde, únicamente para trabajos básicos. Actualmente, estas cifras no se están cubriendo, lo que pone en grave riesgo el funcionamiento del centro y la propia integridad física del personal.

Las representaciones sindicales calificamos de «indignante» que el reciente reconocimiento otorgado al zoológico por la EAZA (Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios) oculte esta realidad. Aclaran que este logro se sostiene única y exclusivamente sobre el esfuerzo titánico y las cargas de trabajo inaceptables que asume la plantilla, encubriendo las deficiencias de la Administración.

Esta falta de efectivos supone un grave riesgo para la salud de los trabajadores imposibilitando atender de forma óptima a los animales, contraviniendo el espíritu de la Directiva 1999/22/CE y de la actual Ley de Bienestar Animal.

Por todo ello, desde CCOO y CTA exigen la dotación urgente e inmediata de personal para alcanzar los mínimos requeridos de 6 profesionales por la mañana y 2 por la tarde. De no ser posible alcanzar estas cifras de mínimos demandamos el cierre parcial de las instalaciones por la tarde.

La inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) adecuada, que paliaría el déficit estructural existente, unido a la rigidez de los procedimientos administrativos de esta corporación municipal, inciden de manera determinante en la merma operativa y condicionan la actual prestación del servicio.

CCOO y CTA