Montemayor convoca su concurso de carteles de Feria y Fiestas en Honor a San Acacio 2026

El Ayuntamiento de Montemayor convoca su tradicional concurso de carteles de Feria y Fiestas en Honor a San Acacio 2026 de Montemayor.

El tema expresado y la técnica será libre y hará referencia de alguna forma a la feria de Montemayor, siendo la dimensión del cartel de 50 alto x 52 ancho o tamaño proporcional (25×26).

En el cartel no habrá que incluir ni escudo del Ayuntamiento de Montemayor, estos se pondrán de forma digital. Las composiciones serán originales e inéditas, excluyendo el uso de IA para la totalidad del cartel, en caso de detectar el uso de esta herramienta, se descalificará el trabajo.

El cartel ganador pasará a ser propiedad del Ayuntamiento, siendo editado como oficial de la Feria y Fiestas en Honor a San Acacio 2026 de Montemayor.

Los originales se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento de Montemayor sin que en los mismos figure identificación del autor. Solo al dorso se consignará el número de registro. Los datos del autor/autora, se entregarán en un sobre cerrado, estampándose en la cubierta el registro de entrada anotado en el reverso del cartel. Podrá entregarse en formato digital (Cd, Dvd o Pendrive).

El Jurado lo formará la Comisión Informativa de Cultura de este Ayuntamiento y algún experto / experta de la localidad.

El Premio del ganador será de 300 euros y será comunicado a los participantes la fecha y el lugar de la entrega del premio.

El plazo de entrega de originales terminará el 22 de mayo a las 14 horas, pudiendo ser declararado desierto.