Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Hípica Montemayor

Gran participación en la II Carrera de cintas del Club Hípico el Tranco

PorAntonio Galán

Abr 26, 2026

El montemayorense Club Hípico el Tranco organizó ayer su II Carrera de cintas , una de las tradiciones ecuestres más pintorescas y arraigadas en diversas festividades populares.

A diferencia de las carreras de velocidad puras, esta disciplina se centra en la pericia, el equilibrio y la simbiosis entre el jinete y su montura. El desafío consiste en galopar hacia una estructura de la que cuelgan cintas enrolladas en pequeños carretes; el jinete, con un pequeño puntero o pica de madera, debe acertar a introducirlo en una anilla metálica situada al extremo de la cinta para desenrollarla mientras mantiene el galope.

Las carreras de cintas a caballo son una de las tradiciones ecuestres más pintorescas y vibrantes que se conservan en España y el mundo hispano en general, ya que nos se trata de una carrera de velocidad pura, sino de una exhibición de destreza, equilibrio y puntería que tiene sus raíces en los antiguos torneos medievales.

Originalmente, estas pruebas eran entrenamientos militares o juegos de la nobleza conocidos como «correr la sortija». En la Edad Media, los caballeros debían ensartar con su lanza un pequeño anillo metálico para demostrar su precisión en el combate. Con el paso de los siglos, la lanza se acortó, el anillo se hizo más pequeño y se añadieron las famosas cintas de seda como premio.

Este tipo de eventos son el preludio del mes de Mayo en la que los cuadrúpedos, jinetes y amazonas han de estar óptimos y a pleno rendimiento para romerías y festividades varias que jalonan la primavera.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Hípica Tecnología

Jornadas científicas sobre los avances técnicos en la reproducción del ganado equino

Abr 15, 2026 Antonio Galán
Ciclismo/BTT Montemayor

Sólida actuación del Team Grupo Serman en la Copa de España en Montemayor

Abr 13, 2026 Antonio Galán
Ciclismo/BTT Montemayor

26 equipos y 200 corredores listos para el 51 Gran Premio de Ciclismo en Montemayor

Abr 7, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *