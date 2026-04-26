Gran participación en la II Carrera de cintas del Club Hípico el Tranco

El montemayorense Club Hípico el Tranco organizó ayer su II Carrera de cintas , una de las tradiciones ecuestres más pintorescas y arraigadas en diversas festividades populares.

A diferencia de las carreras de velocidad puras, esta disciplina se centra en la pericia, el equilibrio y la simbiosis entre el jinete y su montura. El desafío consiste en galopar hacia una estructura de la que cuelgan cintas enrolladas en pequeños carretes; el jinete, con un pequeño puntero o pica de madera, debe acertar a introducirlo en una anilla metálica situada al extremo de la cinta para desenrollarla mientras mantiene el galope.

Las carreras de cintas a caballo son una de las tradiciones ecuestres más pintorescas y vibrantes que se conservan en España y el mundo hispano en general, ya que nos se trata de una carrera de velocidad pura, sino de una exhibición de destreza, equilibrio y puntería que tiene sus raíces en los antiguos torneos medievales.

Originalmente, estas pruebas eran entrenamientos militares o juegos de la nobleza conocidos como «correr la sortija». En la Edad Media, los caballeros debían ensartar con su lanza un pequeño anillo metálico para demostrar su precisión en el combate. Con el paso de los siglos, la lanza se acortó, el anillo se hizo más pequeño y se añadieron las famosas cintas de seda como premio.

Este tipo de eventos son el preludio del mes de Mayo en la que los cuadrúpedos, jinetes y amazonas han de estar óptimos y a pleno rendimiento para romerías y festividades varias que jalonan la primavera.