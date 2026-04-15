Jornadas científicas sobre los avances técnicos en la reproducción del ganado equino

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, será el escenario de unas jornadas científicas que, durante los días 16 y 17 de abril, servirán para dar a conocer las últimas investigaciones y avances en biotecnologías reproductivas específicas orientadas al ganado equino, en especial el ganado asnal. Un encuentro que “supone una oportunidad para reunir en un mismo espacio a investigadores y ganaderos de forma que se establezcan sinergias que permitan una transferencia de los conocimientos técnicos hacia las empresas del sector primario, que es estratégico para la provincia”.

Así lo ha señalado el delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, Andrés Lorite, durante el acto de presentación de un foro que estará centrado en las peculiaridades del ganado asnal, una raza que “representa la cultura, la historia y la tradición de nuestra sociedad. El burro o asno ha sido fundamental en el crecimiento de nuestra civilización y le debemos un gran respeto a esta especie autóctona”.

Así, la vinculación de esta raza con la provincia debe llevar a la administración a su preservación, lo que en este caso se ha planificado “de común acuerdo con la Universidad de Córdoba, ofreciendo formación a través de estas jornadas que tendrán una fase teórica y una fase práctica en el Centro Agropecuario Provincial”, ha recalcado Lorite.

Para el delegado provincial de Agricultura, “transferir ese conocimiento a los ganaderos es esencial para conocer mejor a nuestro ganado y a estas especies autóctonas”. En este sentido, Lorite ha agradecido la colaboración de la facultad de Veterinaria de la UCO, de la que ha señalado que “son ‘marca Córdoba’, sinónimo de excelencia educativa y un centro de referencia internacional”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Veterinaria de la UCO, Manuel Hidalgo, ha hecho hincapié en el hecho de que “estas jornadas son fruto de una larga y estrecha colaboración científica, técnica y profesional, que buscan ahondar en la transferencia del conocimiento, siendo fundamental la relación entre la universidad, las instituciones y las empresas”.

“El objetivo común es el beneficio de nuestra ganadería y nuestras razas, llevando el conocimiento a los ganaderos para mejorar su producción. El congreso se centra en la raza asnal, a la cual tenemos especial cariño y en la que ya venimos trabajando para potenciar su visibilización, como hicimos recientemente en un concurso morfológico en la universidad”, ha concluido Hidalgo.

Programa de las Jornadas

El programa de las jornadas incluye una sesión teórica en el Palacio de la Merced y otra práctica en el Centro Agropecuario Provincial. Las ponencias previstas en la sesión teórica del día 16 de abril incluyen las exposiciones del coronel jefe del centro Militar de Cría Caballar de Ávila, Francisco Crespo; de la veterinaria del mismo centro, Verónica Pérez; de la profesora la Universidad de Extremadura, Cristina Ortega; de la veterinaria del centro Censyra, Vanessa Gómez-Arrones; de la veterinaria de la Universidad de Córdoba, Ángela Galán; de la profesora de Medicina y Cirugía Animal de la UCO, Isabel Ortiz; del decano de la Facultad de Veterinaria de la UCO, Manuel Hidalgo; de la veterinaria de la UCO, Pilar Vallejo y cerrará las intervenciones el técnico veterinario del Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba, Antonio González.

Las sesiones prácticas previstas para el día 17 de abril correrán a cargo de los especialistas de la UCO Isabel Ortiz y Pilar Vallejo.