Métodos de pago seguros en las compras online y cuáles debemos evitar

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recuerda a las personas consumidoras y usuarias la importancia de elegir métodos de pago seguros a la hora de realizar compras por internet, con el objetivo de reducir riesgos y proteger tanto sus datos personales como sus intereses económicos en un contexto marcado por el crecimiento constante del comercio electrónico.

En la actualidad, las compras online forman parte de los hábitos cotidianos de la ciudadanía, ofreciendo comodidad y una amplia oferta de productos y servicios. Sin embargo, este entorno también exige adoptar determinadas precauciones, especialmente en lo que respecta al momento del pago, uno de los aspectos más sensibles de cualquier transacción electrónica.

Desde la Administración autonómica se destaca que uno de los métodos de pago más seguros en el ámbito digital es el uso de plataformas de pago intermediarias, que actúan como enlace entre la persona consumidora y el comercio electrónico. Estos servicios permiten efectuar el pago sin compartir directamente con la empresa vendedora los datos bancarios o de la tarjeta, lo que contribuye a reforzar la protección de la información financiera. Además, muchas de estas plataformas ofrecen sistemas de mediación o protección al comprador en caso de conflicto o incidencia con la compra realizada.

Otra alternativa segura es la utilización de tarjetas virtuales o tarjetas de prepago, también conocidas como monederos electrónicos o ‘e-wallet’. Este tipo de tarjetas permite efectuar pagos en internet sin que la transacción esté directamente vinculada a la cuenta bancaria principal de la persona usuaria, lo que limita el impacto en caso de que los datos sean comprometidos. Algunas entidades financieras ofrecen incluso tarjetas virtuales de uso temporal o con saldo limitado, una opción que añade un nivel adicional de seguridad.

Asimismo, los pagos a través de dispositivos móviles con tecnología de proximidad o mediante billeteras digitales se han consolidado como una opción cada vez más extendida y segura. Los sistemas operativos de Google (Android) y Apple (iOS) incorporan mecanismos avanzados de protección, como la tokenización de los datos de la tarjeta o la autenticación biométrica mediante huella dactilar o reconocimiento facial. Estas herramientas permiten realizar pagos sin que el comercio tenga acceso directo al número real de la tarjeta bancaria.

En el caso de utilizar tarjetas de crédito o débito para realizar compras online, la Dirección General de Consumo aconseja optar por aquellas que cuenten con sistemas de autenticación reforzada, como la verificación mediante códigos enviados al teléfono móvil o a través de la aplicación del banco. Este sistema, cada vez más extendido en los pagos electrónicos, añade una capa adicional de seguridad que dificulta el uso fraudulento de la tarjeta.

Por el contrario, se recomienda actuar con cautela ante métodos de pago que ofrecen menores garantías para las personas consumidoras, como las transferencias bancarias directas cuando se realizan a empresas o vendedores desconocidos. En este tipo de operaciones puede resultar más complicado recuperar el dinero en caso de que se produzca algún problema con el envío del producto, la calidad del servicio o la propia existencia del comercio.

Igualmente, conviene desconfiar de aquellas tiendas online que soliciten realizar el pago fuera de la plataforma donde se está efectuando la compra o que requieran el envío de dinero a través de sistemas diseñados para transferencias personales internacionales, que no están concebidos específicamente para la gestión de compras comerciales y ofrecen menores posibilidades de reclamación.

Otra opción que puede ofrecer tranquilidad a la persona consumidora es el pago contra reembolso, modalidad en la que el abono del producto se realiza en el momento de recibir el pedido. No obstante, no todos los comercios ofrecen esta alternativa y, en ocasiones, puede implicar un coste adicional en el envío, por lo que se recomienda informarse previamente de las condiciones.

Además del método de pago elegido, la Dirección General de Consumo recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de seguridad al comprar por internet, como verificar que la página web utiliza una conexión segura –identificable por el protocolo ‘https’ en la dirección web–, comprobar la identidad y los datos de contacto del comercio, y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o de mensajes que generen presión para realizar el pago de forma inmediata.