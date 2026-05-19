Del Telégrafo a los “bits” y la IA

Creamos modelos lógico-matemáticos, con fórmulas, ecuaciones, gráficos y vectores, para operar con estas copias de la realidad y obtener resultados con los datos de la experimentación. De esta forma, fueron surgiendo las distintas ramas del conocimiento y las aplicaciones técnicas. Así era hasta mediados del siglo XX el Pensamiento Analógico.

La lógica binaria fue establecida por dos matemáticos, el alemán Leibniz (siglos XVII-XVIII) y el inglés George Boole (siglo XIX), que en principio solo dio lugar a rudimentarias máquinas de calcular con palancas y engranajes o a los telares de Jacquard con tarjetas perforadas. Fue a partir de la invención del Telégrafo Eléctrico por el pintor estadounidense Samuel Morse a mediados del siglo XIX, cuando se empleó la duración corta o larga (puntos y rayas) de la corriente eléctrica que discurre por un conductor, para transmitir letras y números entre dos puntos distantes.

Así, conviniendo previamente su significación (códigos), utilizando unas señales no continuas, o sea discretas, de impulsos eléctricos de “unos” y “ceros”, se comprobó que eran más útiles para transmitir y operar que las señales analógicas. Fue a partir de esos momentos, cuando particularmente yo considero que se inició el nacimiento de la Ciencia y la Técnica Digital.

La aparición del transistor patentado por el físico estadounidense Shockley en 1947, basado en otros descubrimientos, permitió no solo la transmisión, sino además el procesamiento y almacenamiento de datos digitales. La aportación del Ingeniero Eléctrico y Matemático también estadounidense Claude Shannon en 1949, (hace casi ochenta años) con su Teoría Matemática de la Comunicación y la asignación del vocablo “bit”, abreviatura de “binary digit”, como unidad mínima de información dentro del marco de la ingeniería de las telecomunicaciones, fueron fundamentales. Posteriormente la creación de códigos binarios: BCD, Hexadecimal, ASCII, NRZ, etc.., permitió la conversión de cualquier señal analógica en conjuntos de unos y ceros, (de cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos o sesenta y cuatro bits), que son tratados hoy día por “chips”, o circuitos eléctricos con gran escala de integración fabricados con semiconductores, cada vez más veloces y reducidos en tamaño.

Pero esta digitalización casi total, la dependencia de las Redes de Telecomunicaciones y la aparición de la Inteligencia Artificial (IA), que están revolucionado nuestra forma de trabajar y vivir, conlleva riesgos que no pensamos en ellos.

RIESGOS SEGUN LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) (1)

Una fuerte tormenta solar podría inutilizar satélites, interrumpir los sistemas de navegación y desestabilizar las redes eléctricas, con tiempos de recuperación que se medirían en meses. Las temperaturas extremas podrían saturar los centros de datos, provocando interrupciones en los servicios de telefonía móvil, así como fallos en los sistemas sanitarios y las transacciones financieras. Mientras tanto, terremotos u otros desastres naturales pueden interrumpir las conexiones vitales a internet, ralentizando las operaciones comerciales y dejando a países enteros sin conexión durante semanas.

Cualquier escenario concreto puede parecer aislado e improbable, no lo suficientemente alarmante como para provocar una respuesta global inmediata. Sin embargo, las vulnerabilidades digitales son reales y es inevitable que ocurran incidentes inesperados.

Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (1), pone de relieve otra vulnerabilidad: las sociedades se han vuelto dependientes de los sistemas digitales sin mantener las habilidades analógicas ni garantizar alternativas adecuadas. Cuando los grandes sistemas fallan, las alternativas fuera de línea ya no siempre están disponibles.

«Afrontar los riesgos sistémicos implica ir más allá de los datos y trabajar de forma interdisciplinaria», afirmó Arancha González, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en Sciences Po. «Este informe muestra cómo la formulación de políticas basadas en la evidencia puede ayudarnos a desarrollar resiliencia en un mundo cada vez más interconectado».

Convertir el conocimiento en acción

«La resiliencia debe estar integrada en el ADN de las tecnologías de las que dependemos», declaró Doreen Bogdan-Martin, Secretaría General de la UIT. «Este informe nos insta a considerar la naturaleza sistémica de los riesgos y a replantearnos cómo protegemos los sistemas que conectan y empoderan a la humanidad».

El informe insta a los responsables políticos, al sector privado y a la sociedad civil a actuar de inmediato para evitar que estos riesgos se conviertan en una «pandemia digital», y hace un llamamiento a un compromiso global y a una acción coordinada.

Los autores sugieren considerar seis prioridades para salvaguardar la infraestructura digital crítica:

Profundizar el conocimiento: identificar vulnerabilidades, mapear las dependencias intersectoriales, desarrollar modelos para posibles reacciones en cadena y mantener habilidades analógicas.

Modernizar la gestión de riesgos: Tratar las interrupciones digitales no intencionadas como un riesgo fundamental mediante la actualización de los marcos legales y de gestión de riesgos de desastre, así como de los incentivos.

Reforzar las normas y la planificación: Establecer sistemas de respaldo sólidos y llevar a cabo una planificación conjunta de escenarios multisectoriales.

Mejorar la coordinación en materia de riesgos críticos: Coordinar de forma proactiva los riesgos de alto impacto que afectan al clima espacial, los cables submarinos, los satélites y los centros de datos.

Fomentar la resiliencia social: Capacitar a las comunidades y organizaciones para resistir y recuperarse de las disrupciones digitales mediante el desarrollo de capacidades de adaptación.

Fomentar la confianza y la colaboración: Desarrollar capacidades, convocar a las partes interesadas y promover la concienciación y la rendición de cuentas compartidas entre sectores y fronteras.

Los resultados son fruto de un proceso de colaboración en el que han participado expertos de 12 países, en representación de autoridades nacionales, el sector privado, el mundo académico y organizaciones internacionales.

Nicolás Puerto Barrios. Exjefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba. Primer Premio Nacional de Prensa en 1983. El “Año Mundial de las Comunicaciones”, convocado por la UIT a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

(1)When digital systems fail: The hidden risks of our digital world– an expert report (2026). The UN agency for digital technologies