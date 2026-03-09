José Antonio Trujillo y Elena Tienda destacan en el V Rally Villa de Rute

La localidad cordobesa de Rute acogió ayer la celebración del V Rally Villa de Rute, segunda prueba puntuable del XI Circuito Diputación de Córdoba BTT XCO 2026. La cita, organizada por el C.D. Peña Rahamantah, reunió a corredores de distintas categorías en una jornada marcada por el frío y la amenaza de lluvia.

El circuito, con salida y meta en calle Las Eras, ofreció un recorrido técnico de 3,60 kilómetros por vuelta para las categorías de adultos (a partir de cadete), mientras que las categorías de escuelas disputaron sus mangas en circuitos adaptados. La jornada, además, estuvo marcada por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en un ambiente deportivo y sin incidencias destacables durante toda la competición.

La competición se desarrolló en varias mangas a lo largo de la mañana. La primera estuvo dedicada a las categorías de escuelas, donde tomaron la salida conjuntamente promesas y principiantes, seguidos posteriormente por alevines e infantiles, tanto masculinos como femeninos, ofreciendo un gran espectáculo entre las jóvenes promesas del ciclismo andaluz.

La segunda manga reunió a los corredores másters junto a todas las categorías femeninas. En esta manga se impuso con solvencia la corredora cadete Elena Tienda (HYD-Ciudad de Salamanca) que marcó un registro de 00:35:37.

El plato fuerte llegó con la tercera manga, reservada para cadetes, júnior, sub23 y élite. En esta carrera destacó con claridad José Antonio Trujillo (Conway CDC Trujillo), quien dominó la prueba desde los primeros compases. Vuelta tras vuelta fue ampliando su ventaja sobre sus rivales hasta lograr una victoria sólida en la categoría élite con un tiempo de 00:53:30, imponiéndose con autoridad sobre sus perseguidores en una jornada que ofreció interesantes duelos en el técnico trazado ruteño.

Ganadores por categorías:

Promesa: Roberto Pérez (Escuela VAS Trabuco) y Paula Venzala (FAM Bike Team, C.D.)

Principiante: Alex Rodríguez (Esc. Calabahía Lleno de Vida) y Hanaa Kassbi (Escuela VAS Trabuco)

Alevín: Salvador Pérez (Fer García, C.D.) y Amina Medina (Espejo Bike Team Escuelas)

Infantil: Alejandro Écija (Team Proquisur by Rahamantah) y Amalia Pérez (Escuela VAS Trabuco)

Cadete: Antonio Sánchez (Ronda Lucena, C.D.) y Elena Tienda (HYD-Ciudad de Salamanca)

Júnior: Carlos Tienda (Team Grupo Serman) y Nuria Palacios (BTT Villa de Benamejí, C.D.)

Sub23: Javier Trujillo (BTT Villa de Benamejí, C.D.)

Élite: José Antonio Trujillo (Conway CDC Trujillo)

Máster 30: Rafael Nieto (A Bloque, C.D.)

Máster 40: Francisco Gómez (A Bloque, C.D.)

Máster 50: Francisco Javier Pérez (Piñón de Ataque, C.D.C.)

Máster 60: Carlos Rodríguez (Aquaslava C.C.)

La prueba estuvo presidida por David Ruiz, alcalde de Rute, acompañado por Francisco Fernández, concejal de Deportes, y Ana Cobos, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rute, quienes participaron en la entrega de premios a los vencedores.

Tras esta cita en la Subbética cordobesa, el XI Circuito Diputación de Córdoba BTT XCO 2026 continuará con nuevas pruebas dentro del calendario provincial, donde los corredores seguirán luchando por sumar puntos en la clasificación general del circuito. Así, la tercera cita se disputará el 19 de abril con el II Rally BTT Gran Capitán Ciudad de Montilla (inscripciones aquí).