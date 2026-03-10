El Team Grupo Serman sigue abonado al pódium con destacados resultados en La Mamola y en el XCO de Rute

El Team Grupo Serman continúa demostrando su gran estado de forma en este inicio de temporada, firmando nuevos resultados de prestigio en diferentes competiciones del calendario andaluz y confirmando su presencia habitual en las posiciones de honor.

Por un lado, en la exigente Subida a La Mamola, el corredor Nico de Armas protagonizó una gran actuación que le permitió finalizar en una meritoria tercera posición, subiendo al pódium tras completar una carrera muy sólida frente a un alto nivel de participantes en la que se decidió al sprint por el segundo y tercer puesto.

Por otro lado, el equipo también brilló durante la prueba de XCO celebrada en Rute, donde Carlos Tienda firmó una actuación impecable para hacerse con la victoria y el primer cajón del pódium, imponiéndose con autoridad y demostrando el excelente momento de forma que atraviesa.

Estos resultados vuelven a reflejar el gran trabajo que viene realizando el Team Grupo Serman, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del panorama autonómico y manteniendo una regularidad que les permite seguir sumando pódiums en cada cita.

El equipo afronta las próxima Vuelta Ciclista a Sevilla con la motivación de seguir en esta línea ascendente y continuar llevando el nombre del Team Grupo Serman a lo más alto de las clasificaciones.