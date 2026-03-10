Montilla Abierta

Ciclismo/BTT

El Team Grupo Serman sigue abonado al pódium con destacados resultados en La Mamola y en el XCO de Rute

PorAntonio Galán

Mar 10, 2026 #Team Grupo Serman

El Team Grupo Serman continúa demostrando su gran estado de forma en este inicio de temporada, firmando nuevos resultados de prestigio en diferentes competiciones del calendario andaluz y confirmando su presencia habitual en las posiciones de honor.

Por un lado, en la exigente Subida a La Mamola, el corredor Nico de Armas protagonizó una gran actuación que le permitió finalizar en una meritoria tercera posición, subiendo al pódium tras completar una carrera muy sólida frente a un alto nivel de participantes en la que se decidió al sprint por el segundo y tercer puesto.

José Antonio Trujillo y Elena Tienda destacan en el V Rally Villa de Rute

Por otro lado, el equipo también brilló durante la prueba de XCO celebrada en Rute, donde Carlos Tienda firmó una actuación impecable para hacerse con la victoria y el primer cajón del pódium, imponiéndose con autoridad y demostrando el excelente momento de forma que atraviesa.

Estos resultados vuelven a reflejar el gran trabajo que viene realizando el Team Grupo Serman, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del panorama autonómico y manteniendo una regularidad que les permite seguir sumando pódiums en cada cita.

El equipo afronta las próxima Vuelta Ciclista a Sevilla con la motivación de seguir en esta línea ascendente y continuar llevando el nombre del Team Grupo Serman a lo más alto de las clasificaciones.

