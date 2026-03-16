El equipo Team Grupo Serman firma un Top 16 en la Vuelta a Sevilla y un primer puesto en XCMM, mientras amplía su presencia en diferentes eventos del ciclismo.

En el plano deportivo, el equipo participó en la Challenge Vuelta a Sevilla, una prueba exigente que reunió a corredores de gran nivel con equipos de todo el territorio nacional y Portugal. Tras varias jornadas de competición, el conjunto logró situar a Carlos Tienda en una meritoria 16ª posición en la clasificación, resultado que refleja el trabajo y la regularidad del equipo a lo largo de la carrera.

Paralelamente a la competición, el equipo también estuvo presente en Marbella, donde Antonio Cordero técnico nacional y Francis Lorente mecánico del conjunto acudieron al Marbella Cycling Weekend, un encuentro organizado y liderado por Luis Ángel Maté que reunió a numerosos participantes y aficionados al ciclismo así como Javier Guillén, Matxin, Purito Rodríguez, Haimar Zubeldia, Pablo Guerrero, José Antonio López Gil “Malagueta”, Joan Horrach, Ander Gil, Ainara Hernando, Chema Martínez, Ricardo Ten y Olga Ábalos (entre otros)..

Durante las jornadas del evento, ambos miembros del staff ofrecieron apoyo técnico y asistencia mecánica a los asistentes, contribuyendo al correcto desarrollo de la actividad y compartiendo su experiencia con la comunidad ciclista, participaron además en charlas y coloquios con profesionales del ciclismo, en los que se abordaron diferentes aspectos del deporte, desde la preparación de los equipos hasta la evolución tecnológica en bicicletas y material técnico.

El fin de semana culminó con una nueva alegría deportiva para la escuadra donde Juan Navarro logró alzarse con la victoria en la prueba de XCMM de Villanueva de la Concepción, imponiéndose con autoridad y sumando así un primer puesto que confirma el buen momento de forma del conjunto también en esta disciplina.

Con estos resultados y su presencia activa en diferentes eventos, el equipo de Joaquín León continúa consolidando su proyecto deportivo y su compromiso con la promoción del ciclismo en todas sus modalidades.