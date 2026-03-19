Rafael Bascón se impone en M30 e-bike de la Copa de España de Enduro

El montillano biker Rafael Bascón se impuso en la categoría M30 e-bike de la Copa de España de Enduro celebrada este domingo en la disputada 8º EnduBítem, una de las citas con más renombre del calendario nacional de esta disciplina, y que ha coronado a Juan Gabriel Torralba y Mar Soler como ganadores y primeros líderes de la competición.

Sobre un trazado de 34,9 kilómetro, 1.349 metros de desnivel positivo y cinco especiales cronometrados, Torralba fue el más rápido con un tiempo de 20:51, cinco segundos menos que Agustí Cirera y siete que Borja Pérez, mostrando una gran igualdad entre los tres.

Entre las chicas, Mar Soler se llevó el triunfo al para el crono en 27:32, con Sara Gay en segundo lugar a 16 segundos y Laia Marimón parando el tiempo en 28:41.

Los ganadores del resto de categorías fueron:

Junior: Martí Bassas

Cadete: Oriol Alcalá y Leonie Barthelemy

Sub23: Bruno Jiménez e Irene Gómez

Máster 30: Mario Palacio y Laura Pastor

Máster 40: Albert Batlle y Alejandra López

Máster 50: Josep María Caldas

Ebike Absoluta: Alex Medina y Justine Henry

Campeón Categoría M30 e-bike: Rafael Bascón

La siguiente cita de la competición se disputará el próximo 19 de abril en Burela con el VI Enduro Monte Castelo.