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Ciclismo/BTT

Rafael Bascón se impone en M30 e-bike de la Copa de España de Enduro

PorAntonio Galán

Mar 19, 2026

El montillano biker Rafael Bascón se impuso en la categoría M30 e-bike de la Copa de España de Enduro celebrada este domingo en la disputada 8º EnduBítem, una de las citas con más renombre del calendario nacional de esta disciplina, y que ha coronado a Juan Gabriel Torralba y Mar Soler como ganadores y primeros líderes de la competición.

Sobre un trazado de 34,9 kilómetro, 1.349 metros de desnivel positivo y cinco especiales cronometrados, Torralba fue el más rápido con un tiempo de 20:51, cinco segundos menos que Agustí Cirera y siete que Borja Pérez, mostrando una gran igualdad entre los tres.

Entre las chicas, Mar Soler se llevó el triunfo al para el crono en 27:32, con Sara Gay en segundo lugar a 16 segundos y Laia Marimón parando el tiempo en 28:41.

Los ganadores del resto de categorías fueron:

  • Junior: Martí Bassas
  • Cadete: Oriol Alcalá y Leonie Barthelemy
  • Sub23: Bruno Jiménez e Irene Gómez
  • Máster 30: Mario Palacio y Laura Pastor
  • Máster 40: Albert Batlle y Alejandra López
  • Máster 50: Josep María Caldas
  • Ebike Absoluta: Alex Medina y Justine Henry
  • Campeón Categoría M30 e-bike: Rafael Bascón

La siguiente cita de la competición se disputará el próximo 19 de abril en Burela con el VI Enduro Monte Castelo.

Por Antonio Galán

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