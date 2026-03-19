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Ciclismo/BTT

David Torres se impone en el Bull Bikes XIV BTT Los Cortijos

PorAntonio Galán

Mar 19, 2026

El pasado domingo se celebró La Carlota el XIV BTT Los Cortijos, en el que un total de 90 participantes en las diferentes categorías disfrutaron de una jornada primaveral en este exigente circuito.

En esta prueba corrió el equipo granadino Bull Bikes que entre sus integrantes se encuentra la campeona de España María Díaz Pernia además de los experimentados montillanos Francisco Márquez, Antonio Sillero y David Torres, siendo este último el que se llevó el gato al agua en la general masculina y master 30, en con una velocidad media de 29,2 km/h.

El podio masculino quedó formado por:

  1. David Torres Sánchez (1:57:09)
  2. Francisco Javier Pérez Val (1:57:09)
  3. José Agustín Illanes Priego (1:57:21)

En categoría femenina, el podio estuvo compuesto por:

  1. Pilar Delgado Martínez
  2. Antoñi García Santamaría
  3. Mar Pineda Escribano

La cita contaba con una prueba BTT de 57 kilómetros, además de dos modalidades de senderismo: ruta de 15 km y senderismo competición de 30 km, ofreciendo una jornada deportiva abierta a distintos niveles y pensada para disfrutar de los caminos y paisajes de la campiña carloteña.

Por Antonio Galán

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