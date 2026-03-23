Podios y destacadas actuaciones en Écija y Quesada para el Team Grupo Serman

El equipo Team Grupo Serman firmó un sobresaliente rendimiento este fin de semana con resultados destacados en dos exigentes citas del calendario.

El sábado, en Écija, se vivió una carrera dura y selectiva en la que Carlos Tienda logró un sólido tercer puesto tras un esfuerzo constante y perfectamente gestionado. Además, Juan Navarro brilló en los sprints especiales, imponiendo su velocidad con autoridad y llevándose el reconocimiento al más rápido, reflejo del gran trabajo colectivo del equipo.

El domingo, en la III Cronoescalada Quesada, el equipo volvió a demostrar su gran nivel competitivo. Darío Rodríguez alcanzó una meritoria tercera posición, mientras que Manu Escalona completó una destacada actuación entrando en el Top 5.

Un fin de semana muy positivo que confirma la progresión del equipo y su gran estado de forma.