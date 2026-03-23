El X Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña ‘DiputaciónCordoba XCM Series’ constará de ocho pruebas puntuables

El Circuito Provincial ‘DiputaciónCórdoba XCM Series’ llega a su X edición con una programación de ocho pruebas puntuales que comienzan el día 12 de abril y concluirán el 22 de noviembre, bajo la organización de la Federación Andaluza de Ciclismo con la colaboración de la Delegación de Deportes de la institución provincial. Uno de los circuitos de bicicleta BTT “con más arraigo y aceptación por los ciclistas de la provincia”.

Así lo ha indicado el delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Martín, quien ha recordado que “se trata de una competición provincial de la modalidad BTT maratón y media maratón, para cuya organización hemos contado con la colaboración de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia”.

“La participación en este circuito permite recorrer todas las comarcas cordobesas en unas citas al más alto nivel que se han programado para conformar un cartel único que cuenta con una oferta variada que presenta unos recorridos y unos paisajes ideales para la práctica del ciclismo BTT”, ha recalcado Martín.

Así, ha añadido que “las pruebas se desarrollarán en los municipios de Conquista, Santa Eufemia, Lucena, Villanueva de Córdoba, Belalcázar, El Viso, Adamuz y Villafranca de Córdoba, que acogerán las distintas fases de una competición que concluirá con la proclamación del campeón provincial”.

El responsable provincial de Deportes ha destacado que “este circuito es un ejemplo de la apuesta decidida de la institución provincial por el impulso a un deporte como el ciclismo y en la organización de eventos de calidad, para lo que contamos con el asesoramiento técnico de la Federación Andaluza de Ciclismo”.

En relación a la organización de las distintas pruebas, Martín ha matizado que “solo puntuarán para la clasificación final del circuito los corredores con licencia tramitada por la Federación Andaluza de Ciclismo y los participantes con licencia de un día con residencia en Andalucía. Además, para optar a la clasificación final, cada corredor debe haber participado al menos en la mitad de las pruebas celebradas y con un mínimo de dos participaciones”.

Calendario de pruebas

El Circuito ‘DiputaciónCórdoba XCM Series’ dará comienzo el próximo día 11 de abril con la II Vuelta Dehesa Noreste Córdoba en el municipio de Conquista, al que seguirá el 12 de abril la celebración de la II Vuelta Dehesa Noreste Córdoba en el municipio de Santa Eufemia.

Las pruebas puntuables continúan el 17 de mayo con la XXXI Ruta MTB Ciudad de Lucena, a la que seguirá, tras el parón estival, el Memorial Isidro Pulido BTT Media Maratón que tendrá lugar el 6 de septiembre en Villanueva de Córdoba; el 20 de septiembre será la XII BTT Monte Malagón de Belalcázar; el 4 de octubre será el turno de la VII BTT La Colada en El Viso; el 8 de noviembre continuará con la XVI Media Maratón Montes Comunales de Adamuz, para finalizar el circuito el 22 de noviembre con la XII Media Maratón AMV en el municipio de Villafranca de Córdoba.

Toda la información sobre esta competición, así como las novedades en cuanto a la normativa y al funcionamiento de las pruebas, se podrá seguir a través de la web cordobaxcmseries.com con noticias, calendario, normativa, inscripciones, clasificaciones, galerías de fotos, vídeos, etc. Además, en redes sociales con el hashtag #DiputaciónCórdobaXCMSeries2026 cada fin de semana de competición, con seguimiento en vivo a través de las cuentas oficiales de la Federación Andaluza de Ciclismo.