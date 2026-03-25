Gran papel del Bull Bikes y el Club Atlético Gran Capitán en el Guzmán el Bueno X – MTB y Trail

El pasado sábado mas de 3000 biker y 1.000 corredores participaron en la XXI MTB Guzmán el Bueno, evento de primer nivel que reunió un nutrido grupo de montillanos de la mano de los chicos del Bull Bikes y del Club Atlético Gran Capitán.

La carrera discurrió por un circuito circular salida y llegada de la cordobesa Avenida Carlos III, teniendo que superar los corredores los 105 kilómetros para mtb y 62 km trail, todo ello a través de la Sierra de Córdoba.

Por parte de los club Bull bikes, los montillanos participantes fueron:

David Torres que venia de ganar XIV BTT Los Cortijos realizó la prueba en 04:21:06

Antonio J. Sillero consiguió el 3º puesto máster 30, con un tiempo de 03:50:53

Paco Márquez, 34 de la general y 8 de su categoría

Mientras que por parte del Club Atlético Gran Capitán la cosa quedó asi:

MTB

Jose Luis Torres 65º con 4h10’

Ale Jordano 172° con 4h34’

Joselu Reyes 180° con 4h35’

Juan Herrezuelo 281° con 4h48’

Antonio G. Jordano 305º con 4h51’

Victor Rey 306° con 4h51’

Trail

Ángel Salas 34° con 6h37’

Manuel Luque-Romero “Xupi” 83º con 7h08’

David Panadero 163° con 7h49’

Jorge Vioque 183º con 7h58’

Antonio Moral 348° con 8h54’

Rafa Algaba 367° con 9h00’