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Gran papel del Bull Bikes y el Club Atlético Gran Capitán en el Guzmán el Bueno X – MTB y Trail

PorAntonio Galán

Mar 25, 2026 #club atletismo Montilla

El pasado sábado mas de 3000 biker y 1.000 corredores participaron en la XXI MTB Guzmán el Bueno, evento de primer nivel que reunió un nutrido grupo de montillanos de la mano de los chicos del Bull Bikes y del Club Atlético Gran Capitán.

La carrera discurrió por un circuito circular salida y llegada de la cordobesa Avenida Carlos III, teniendo que superar los corredores los 105 kilómetros para mtb y 62 km trail, todo ello a través de la Sierra de Córdoba.

Por parte de los club Bull bikes, los montillanos participantes fueron:

  • David Torres que venia de ganar XIV BTT Los Cortijos realizó la prueba en 04:21:06
  • Antonio J. Sillero consiguió el 3º puesto máster 30, con un tiempo de 03:50:53
  • Paco Márquez, 34 de la general y 8 de su categoría

Mientras que por parte del Club Atlético Gran Capitán la cosa quedó asi:

MTB

  • Jose Luis Torres 65º con 4h10’
  • Ale Jordano 172° con 4h34’
  • Joselu Reyes 180° con 4h35’
  • Juan Herrezuelo 281° con 4h48’
  • Antonio G. Jordano 305º con 4h51’
  • Victor Rey 306° con 4h51’

Trail

  • Ángel Salas 34° con 6h37’
  • Manuel Luque-Romero “Xupi” 83º con 7h08’
  • David Panadero 163° con 7h49’
  • Jorge Vioque 183º con 7h58’
  • Antonio Moral 348° con 8h54’
  • Rafa Algaba 367° con 9h00’

Por Antonio Galán

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