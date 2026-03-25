Podios del Conway CDC Trujillo en la X Guzmán el Bueno y en la XI Titán de los Ríos

Los del Conway CDC Conway CDC Trujillo no tienen descanso, si hace un momento hablábamos de los éxitos locales en la Guzmán el Bueno, no podíamos dejar a los castreños atrás, que además se plantaron en Extremadura para pelear en la XI Titán de los Ríos

En la X Guzmán el Bueno la posición de estos fieras de la MTB quedó así:

Esteban Martín Baena: 1º sub 23

Sergio Pérez Urban: 2º sub23

Óscar Trujillo García cedido por el equipo Team Grupo Serman: 1º junior

Carmen Martín Baena: 2º general y 1º sub23

XI Titán de los Ríos

La XI Titán de los Ríos celebrada ya el domingo en Miajadas (Cáceres) es la segunda prueba de la Copa de España de XC Maratón 2026, por lo tanto cita puntuable para el circuito nacional.

El Club Ciclista Miajadas, planteó una jornada de gran exigencia con un recorrido de 93 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo acumulado repartidos en diferentes tramos de pistas, senderos y trialeras, todo ello disfrutando del paisaje extremeño en todo su esplendor, pasando por dehesas, robledales, riberas y canchos, además de enclaves y construcciones con mucha personalidad como el Castillo de Montánchez, el Molino de Telesforo, calzadas empedradas o puentes medievales.

En la XI Titán de los Ríos los del Conway CDC Trujillo quedaron así:

José Antonio Trujillo: 2º elite

Juan Pedro Trujillo: 1º máster 50

M. Isabel Felipe: 1º master30

Hay que añadir al palmarés que los tres se ponen líder de la Copa de España

En semana santa van a la Vuelta ibiza