Llega “De Plato Membrillo”, la nueva ruta gastronómica dedicada a su producto estrella

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Delegación Municipal de Turismo, pone en m archa del 14 al 28 de febrero la ruta gastronómica “De Plato Membrillo”, una iniciativa diseñada para promocionar el producto más emblemático de la cocina pontanesa y reforzar su presencia en la oferta culinaria local.

Durante dos semanas, trece bares y restaurantes incorporarán a sus cartas un plato elaborado específicamente con membrillo, convirtiendo esta propuesta en un atractivo añadido tanto para la ciudadanía como para quienes visiten la localidad.

Los establecimientos participantes son: Alma Ezequiel Montilla, Casa Pedro, La Marina, Los Boliches, La Despensa de la Barca, Packusito, Camborio, Nolito’s, Mesón Manantero, Boreal Hotel El Carmen, Burdeos, Arrocería Santa Bárbara y Cafetería C&C.

La concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, ha subrayado que esta ruta “da continuidad al programa Puente Genil con mucho gusto, complementando su objetivo de poner en valor la gastronomía local”. Delgado ha agradecido la implicación de los 13 establecimientos y ha explicado que “cada uno ofrecer á un plato específico con membrillo, y quienes lo soliciten recibirán una papeleta para participar en el sorteo de una cena para dos personas en alguno de estos restaurantes”.

La edil ha destacado además el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, y ha señalado que el formato elegido busca “incentivar la visita directa a los restaurantes y promover la hostelería local, en lugar de concentrar la actividad en un único espacio expositivo”.

Por su parte, Jorge Delgado, en representación de la empresa EVA Incoming, encargada de la organización, ha asegurado que “los restaurantes de Puente Genil dejarán un magnífico sabor de boca a quienes participen en la iniciativa”.

También ha explicado que el proyecto ha evolucionado desde una idea inicial á explicado que el proyecto ha evolucionado desde una idea inicial más centrada en las tapas hasta una programación “más completa y redonda en torno al membrillo”.

Delgado ha puesto en valor el nivel gastronómico de la localidad y ha señalado que esta ruta pretende atraer también a visitantes de municipios cercanos, “para esta ruta pretende atraer también a visitantes de municipios cercanos, para que que descubran lo que se hace aquí y amplíen su conocimiento sobre Puente Genil”.