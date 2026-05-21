El trazado de la Vía Verde partirá de la antigua estación y discurrirá en paralelo a la A 318

El Ayuntamiento de Puente Genil continúa avanzando en el proyecto para conectar el casco urbano con la Vía Verde del Aceite, una actuación estratégica que se está redactando gracias a la colaboración de la

Diputación de Córdoba. El alcalde, Sergio Velasco, ha detallado el trazado previsto, que permitirá crear un itinerario accesible, se guro y coherente con el entorno, enlazando la ciudad con la estación de Campo Real.

El recorrido comenzará en el entorno de la antigua estación de ferrocarril de Puente Genil , donde se eliminará el muro existente para habilitar un paso paralelo al acerado hasta alcanzar la curva de Los Trujales. Una vez completado este tramo, el itinerario continuará bordeando la parcela de Los Trujales hasta desembocar en la carretera de Lucena.

En el entorno del edificio del Patrimonio Comunal Olivarero, el trazado llegará a la intersección entre la carretera procedente de los Huertos Familiares y el canal de riego Genil Cabra. En este punto, el paso discurrirá en paralelo al canal y se cruzará en un punto intermedio entre el puente del ferrocarril y el cruce, garantizan do la máxima seguridad al mantenerse al mismo nivel antes de reincorporarse a la carretera de Lucena.

El itinerario continuará por el cruce de la Cañada de la Plata , avanzando en paralelo tanto al canal como a la futura glorieta que se construirá como nuevo acceso a la urbanización . El último tramo discurrirá junto a la carretera de Jauja, que conecta el paso a nivel del ferrocarril con la estación de Campo Real, punto final del recorrido y enlace directo con la Vía Verde del Aceite.

El alcalde ha subrayado que este proyecto supone un paso decisivo para mejorar la movilidad sostenible y reforzar la conexión entre el núcleo urbano y uno de los principales recursos naturales y turísticos del municipio. Esta conexión, muy demandada desde hace años, tiene un potencial enorme desde el punto de vista ene un potencial enorme desde el punto de vista turístico, del desarrollo económico y medioambiental de Puente Genil”, asegura Velasco.