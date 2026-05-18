La Diputación de Córdoba ha dado a conocer los ganadores del XI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba, concurso que promueve el Patronato de Turismo y que en esta edición ha contado con la participación de 65 espacios (26 patios, 18 rincones y 21 rejas) repartidos en 25 localidades, cinco más que el año pasado.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha desvelado en uno de los patios ganadores de la localidad de Rute, el ubicado en la calle Empresaria Teresa Córdoba, todos los premiados y ha puesto el acento en “el esfuerzo, esmero y dedicación de los propietarios de estos espacios a lo largo de todo el año. Ellos son los que consiguen que estas joyas, que son únicas de Andalucía y de Córdoba, sean Patrimonio de la Humanidad”.

Fuentes ha destacado en este sentido que “desde las administraciones públicas debemos cuidar a los cuidadores, apoyarles en esta labor tan ingente para que nuestros espacios sigan luciendo en todo su esplendor y sigan atrayendo a tantos visitantes”. “Tal como dijo Antonio Gala, los patios son los lugares donde las flores cantan más que los pájaros”, ha recalcado el presidente institucional, quien también ha tenido palabras de agradecimiento a Anselmo Córdoba, “por el empuje y la puesta en valor de esta tradición, por ser uno de los artífices de esta fiesta en su pueblo y mancomunidad”.

Con respecto al concurso, el máximo representante de la institución provincial, ha remarcado que “esta edición ha marcado, sin duda, un punto de inflexión por la calidad de los patios. Nos hemos encontrado con lugares mágicos, cuidados con cariño y dedicación y el jurado lo ha tenido difícil para elegir los ganadores”. “Para el próximo año queremos aumentar el número de premiados y también vamos a plantear un aumento del importe económico de los premios”.

Por su parte, el alcalde Rute, David Ruiz, se ha mostrado muy satisfecho porque “la Diputación haya elegido Rute para dar a conocer los ganadores de esta edición, es la primera vez que esto se anuncia en la provincia y nos congratula que sea nuestro pueblo”. Del mismo modo, ha incidido en “la importante labor que desarrollan a lo largo de todo el año los propietarios de estos espacios, para que ahora puedan ser visitados en todo su esplendor”.

PREMIADOS

En la categoría de Patio Cordobés, los premios han sido para los espacios ubicados en la calles Francisco Salto 48, de Rute (1º); Francisco Botello 16 (2º); El Cerro, 6 Céspedes, de Hornachuelos (3º); San Bartolomé 64, Espejo (4º), Cuerpo de Cristo 9, de Palma del Río (5º) y Garibaldi 48, Peñarroya-Pueblonuevo (6º). Hay una mención especial que ha recaído en el patio Empresaria Teresa Córdoba, s/n. de Rute.

En la modalidad de Rincones Típicos, los galardonados, del primero al sexto premiado, son los espacios de las calles Santa María (escalera del Castillo), de Belmez; Subida del Rosario s/n de Luque; Travesía s/n de Villanueva del Rey; Patio de las Comedias, 2 Iznájar; Juanita La Larga de Doña Mencía; y Pozo Fuente, de Cañete de las Torres.

Por último, en la categoría de Rejas y Balcones, los premios, del primero al sexto, han sido para los espacios de la calle Jazmines 7, de Priego de Córdoba; Olivo 5, de Hornachuelos; Pelayo 15 de Villanueva de Córdoba; Puerta de la Villa 50, de Fernán Núñez; La Antigua 5, de Iznájar; y Real 19, de Priego de Córdoba.

Con respecto a los premios, el importe total es de 9.050 euros, 4.900 para la modalidad de Patios, 2.400 para Rincones y 1.750 para Rejas y Balcones, además de los mil euros para la Mención Especial.

Los criterios de valoración que ha tenido en cuenta el jurado para la selección han sido el estado de conservación, mantenimiento y presentación del patio, rincón, reja y de los lugares de exposición al público, las condiciones de mantenimiento de las plantas y sus macetas, el número de plantas y macetas que ha de estar en relación a las dimensiones y estructura del espacio participante y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés.