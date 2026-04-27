Convenio de colaboración entre Vino en Rama y QuesArte

La Asociación Cultural Vino en Rama y Aquesart —Asociación del Queso Artesano y Productos Lácteos de Andalucía, organizadora de la feria QuesArte— firmaron el pasado sábado 26 de abril un convenio de colaboración denominado «Queso y Vino» en el marco de la II edición de QuesArte Córdoba, celebrada en las Caballerizas Reales de Córdoba.

Por parte de Aquesart suscribieron el acuerdo Mónica Trujillo y Juan Carlos Lobo. En representación de la Asociación Cultural Vino en Rama firmaron su gerente, Cristóbal Luque, y su presidente, Francisco Robles, junto a representantes de las cuatro bodegas participantes en esta edición: Bodegas Doblas, Lagar Los Raigones, Bodegas Arrabal Rodríguez y Bodegas Robles.

El convenio define el marco de trabajo conjunto entre ambas entidades sin ánimo de lucro, unidas por una cultura gastronómica común: la del producto natural, artesano y de fermentación. A partir de ahora colaborarán en la difusión y promoción del queso y el vino de Córdoba, sumando los activos de cada asociación al servicio de ese objetivo compartido.

“La Asociación Vino en Rama está muy satisfecha con haber sido receptiva a la invitación de QuesArte para nuestra participación en Arte Córdoba 2026. Ambas partes hemos visualizado el enorme potencial de este evento para la planificación de actividades conjuntas que difundan las culturas del queso y el vino. El convenio definirá la manera de trabajar unidos, aportando cada cual lo mejor de cada asociación para la mayor difusión y promoción de nuestros productos, que tienen tanto en común y que también armonizan y maridan.”

Asociación Cultural Vino en Rama

A la firma del convenio le siguió una cata armonizada de cuatro quesos y cuatro vinos presentada por los propios elaboradores, ofrecida a comunicadores y asistentes al acto. El acto puso de relieve el potencial del maridaje queso-vino como eje de promoción gastronómica, en un escenario —las Caballerizas Reales— que resultó ideal para un evento alejado de los formatos de consumo masivo.

La participación de Vino en Rama en QuesArte supone la primera colaboración de la asociación con una feria de queso artesano a nivel andaluz, y abre la puerta a futuras iniciativas conjuntas en el marco del convenio recién suscrito.