Empleo convoca la quinta edición de los Premios a la Economía Social Andalucía ES

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tiene abierto el plazo para la presentación de candidaturas a la quinta edición de los premios Andalucía ES, destinados a poner en valor la contribución del sector de la economía social al crecimiento económico de la comunidad.

La convocatoria publicada en BOJA (https://lajunta.es/6dngi) establece el 11 de mayo como último día para la presentación de la documentación y las solicitudes con las que poder optar a los galardones.

Dotados con 4.800 euros, los premios Andalucía ES cuentan con cinco modalidades. Dos de ellas reconocen la labor de las sociedades cooperativas andaluzas y otras dos van dirigidas a cualquier entidad pública o privada andaluza vinculada al ámbito de la economía social, mientras que a la quinta podrán presentarse no solo las entidades públicas y privadas, sino también las personas físicas relacionadas profesionalmente con el sector.

La primera categoría, denominada ‘Mejor proyecto innovador y/o de esfuerzo empresarial’ distingue a aquellas sociedades cooperativas andaluzas que destaquen por sus actuaciones encaminadas a la transformación digital, económica y social, y que cuenten además con una gestión empresarial eficaz.

Por su parte, la segunda categoría, ‘Mejor proyecto de nueva creación’, premia a cooperativas andaluzas de nueva constitución cuyo proyecto empresarial destaque por su creatividad, originalidad y singularidad.

La categoría ‘Mejor proyecto de economía circular’ está destinado a las entidades relacionadas con la economía social que adopten los principios de reducción, reutilización y reciclaje en sus procesos de producción.

El galardón a ‘Mejor proyecto de difusión’ reconoce a personas físicas o entidades públicos o privadas andaluzas que hayan llevado a cabo estudios de difusión y conocimiento de los valores de la economía social. En particular, se premian factores como la transformación digital y de economías de escala, el incremento de la competitividad, el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad ambiental.

Por último, la categoría ‘Mejor proyecto realizado por, para mujeres o por la igualdad de género’ ensalza a entidades de economía social andaluzas cuyos proyectos empresariales ponen en valor la labor de la mujer, con especial atención al fomento de su empoderamiento, principalmente en los sectores en los que tienen menor visibilidad o se contribuye en el avance hacia la igualdad de género en Andalucía.

Requisitos

Entre otros requisitos, las entidades que opten a los premios Andalucía ES deberán estar inscritas o calificadas en el registro correspondiente antes del inicio de plazo de presentación de las candidaturas.

Para las modalidades de premios ‘Mejor proyecto innovador y/o de esfuerzo empresarial’, ‘Mejor proyecto de economía circular’, ‘Mejor proyecto de difusión’ y ‘Mejor proyecto realizado por, para mujeres o por la igualdad de género’, la inscripción de alta o de calificación de las entidades participantes debe haberse practicado, al menos, un año antes del inicio del plazo de presentación de candidaturas.

En cambio, para la modalidad ‘Mejor proyecto de nueva creación’ dicha inscripción deberá contar con una antigüedad máxima de un año al comenzar el citado plazo.