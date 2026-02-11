Empleo y Mancomunidad Campiña Sur impulsan la inserción laboral de colectivos vulnerables

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, han presentado una nueva iniciativa dentro del nuevo Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, denominado T-Acompañamos, y puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Empleo.

Un programa, que supondrá un importante refuerzo de las políticas activas de empleo en la comarca, y que está dirigido a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas migrantes, personas en situación de exclusión social y personas perceptoras de prestaciones como el subsidio por desempleo o la renta activa de inserción, colectivos que encuentran mayores obstáculos para acceder al mercado laboral.

Gálvez ha señalado que esta iniciativa supone “una oportunidad real y efectiva de acceso al empleo para personas pertenecientes a colectivos vulnerables, gracias a un modelo de intervención integral y personalizado que combina orientación, formación y acompañamiento a medida para mejorar la empleabilidad y abrir nuevas puertas al mercado laboral”.

La responsable territorial ha insistido en que este programa ofrece itinerarios ‘a la carta’, adaptados al perfil y necesidades de cada participante, “y refleja el compromiso de la Junta de Andalucía con políticas activas de empleo que fomentan la igualdad de oportunidades y la inclusión social a través del trabajo”.

La delegada se ha mostrado convencida de que tanto el proyecto de Campiña Sur, como los 33 restantes que van a ponerse en marcha en la provincia, superarán las cifras previstas de atenciones e inserciones. “porque el objetivo último de la Junta de Andalucía es claro: ofrecer recursos y soluciones reales a quienes más lo necesitan. Sabemos que el empleo es la mejor herramienta de integración social y de mejora de las oportunidades de futuro”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad ha explicado que “se trata de una iniciativa fundamental para nuestra comarca, porque pone a las personas en el centro y responde a una realidad muy clara, que es la de que hay colectivos que necesitan un apoyo específico para acceder al empleo y, como administración pública, tenemos la responsabilidad de darles una respuesta eficaz, es decir, vecinos y vecinas de nuestros municipios, personas con experiencia y con ganas de trabajar, que solo necesitan una oportunidad”.

Ruz ha indicado también que “este programa se articula a través de itinerarios completos de inserción que combinan orientación, formación, acompañamiento individualizado y una conexión directa con las empresas de la Campiña Sur, es decir, que el objetivo no es realizar acciones puntuales, sino trabajar desde el diagnóstico individual de cada persona hasta su incorporación real al mercado laboral, porque este programa pretende contribuir a reducir el desempleo, fortalecer el tejido empresarial y ayudar a fijar población en nuestros municipios y, además, tiene el incentivo de que las personas participantes contarán con una ayuda económica de 528 euros destinada a favorecer su implicación en el proceso y a reducir posibles barreras económicas”.

Las actuaciones previstas incluyen el diagnóstico individual de empleabilidad, el diseño de itinerarios personalizados, talleres de búsqueda activa de empleo, elaboración de currículum y preparación de entrevistas, así como acciones formativas orientadas a la adquisición de competencias técnicas y habilidades profesionales adaptadas a las necesidades actuales del mercado de trabajo. De forma paralela, se desarrollarán acciones específicas de inserción laboral, como la prospección del mercado, la captación de ofertas y el acompañamiento en la incorporación al empleo.

Ambos representantes institucionales han hecho también un llamamiento al tejido empresarial de la comarca, destacando que “este programa es una oportunidad tanto para las personas que buscan empleo como para las empresas, ya que ponemos a su disposición perfiles formados, orientados y acompañados técnicamente, preparados para cubrir necesidades reales de contratación y la implicación de las empresas va a ser clave para alcanzar los objetivos de inserción laboral previstos”.