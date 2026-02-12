Puente Genil inaugura la Exposición de Arte Cofrade 2026 en homenaje a Fructuoso Sánchez

La Exposición de Arte Cofrade de Puente Genil 2026 abre sus puertas con una propuesta inédita que sitúa al visitante ante un recorrido completo por el Vía Crucis inspirado en el promovido por el beato Álvaro de Córdoba, “considerado el primer Vía Crucis de la historia”.

La muestra, que estará abierta hasta el 21 de marzo en el Salón de Exposiciones del Mercado de Abastos del Paseo del Romeral, se adentra en el significado “histórico, espiritual y devocional” de esta tradición, articulándose en ocho estaciones que combinan figuras bíblicas características del municipio con enseres y elementos de las cofradías locales.

Cada escena ha sido diseñada con un enfoque dinámico, integrando movimiento, mobiliario y una iluminación especialmente cuidada para reforzar “la carga simbólica y emocional de cada estación”. Entre los enseres expuestos destacan piezas tan singulares como la túnica bordada del Señor del Huerto, las figuras del Prendimiento, la escuadra romana de los judíos de azote, la imagen de Barrabás de los Afligidos, el misterio antiguo del Cristo de la Misericordia o el terno bordado de la Virgen de las Lágrimas.



La exposición podrá visitarse de miércoles a sábado en horario de tarde, de 17:30 a 20:30 horas, y además los viernes y sábados también en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas. Se trata, por tanto, de un horario amplio y accesible para todas aquellas personas que quieran acercarse a descubrir esta interesante muestra. Además, habrá una propuesta especial para los sábados a las 12:00h. A través de un formulario que se difundirá en las redes sociales de Visit Puente Genil, cualquier persona podrá inscribirse para disfrutar de una visita guiada sensorial, en la que el recorrido por la exposición se realizará a través de los sentidos.

La concejala de Cultura, María Delgado, abrió el acto destacando la apuesta del Ayuntamiento por ubicar la exposición en la sala del Mercado, un espacio céntrico y con gran afluencia. Subrayó además la justicia de dedicarla a Fructuoso Sánchez, figura clave en la historia reciente de la Semana Santa pontanesa y responsable de la primera muestra celebrada en Los Frailes. Invitó a la ciudadanía a visitarla y a la familia a disfrutar de este reconocimiento.

Delgado explicó que la exposición recorre las ocho estaciones del beato Álvaro de Córdoba a través de figuras y enseres de numerosas cofradías y corporaciones locales, desde el Huerto hasta el Santo Sepulcro, componiendo un conjunto diverso y representativo de la tradición pontana.

En nombre de la familia, Francisco José Sánchez agradeció emocionado el homenaje a su padre, recordando su profunda vinculación con el pueblo y cómo gestos como este ayudan a sobrellevar la ausencia. Destacó la belleza y el carácter acogedor del espacio expositivo.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Maíz, definió la muestra como un testimonio de fe, patrimonio y tradición. Felicitó a la concejala y al comisario, Antonio Hernández, por su sensibilidad y rigor, y señaló que el recorrido está cargado de significado. Recordó que la vida de Fructuoso Sánchez encarna el espíritu cofrade y que esta dedicatoria es un acto de justicia hacia quien trabajó por engrandecer la Semana Santa de Puente Genil.

El alcalde, Sergio Velasco, cerró las intervenciones resaltando que la exposición permite disfrutar de la esencia cultural del municipio en un enclave privilegiado, muy próximo a la sala dedicada a Fosforito. Subrayó que esta ubicación facilita que vecinos y visitantes conozcan de cerca elementos que habitualmente solo pueden verse en los cuarteles. Velasco recordó también el impulso de Fructuoso Sánchez al proyecto de un museo permanente de Semana Santa y agradeció el trabajo de todas las personas implicadas. Reivindicó, además, el potencial del Mercado como espacio dinamizador y la singularidad de la Semana Santa pontanesa, una de las más destacadas de Andalucía.

El recorrido culmina con la muestra de las custodias de Puente Genil, que “pone el broche final al recorrido del Vía Crucis, recordando que todo camino de la Pasión culmina en la Eucaristía y en la exposición del Señor”. Una clausura simbólica que refuerza el sentido global de la exposición y su vocación de diálogo entre arte, fe y patrimonio.

Con esta edición, Puente Genil consolida su Exposición de Arte Cofrade como una cita imprescindible en el calendario cultural y devocional de la localidad, que ya cumple tres ediciones tras su recuperación en 2024 y reafirmando su compromiso con la conservación, difusión y puesta en valor de su legado.