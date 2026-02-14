Descubriendo a Sor Ana de la Cruz Ponce de León, Condesa de Feria

La iglesia del convento de Santa Clara acogió ayer tarde la presentación del libro Sor Ana de la Cruz Ponce de León, Condesa de Feria obra de D. Antonio Llamas Vela, canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y editado por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

El acto contó con la intervención de Elena Bellido Vela, Directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, tendrá lugar en la montillana Iglesia del Monasterio de Santa Clara.

Una mas entre muchos Santos

Sor Ana de la Cruz Ponce de León, Duquesa de Feria, fue una religiosa española vinculada a la espiritualidad del Carmelo en la Edad Moderna. Nacida en el seno de una familia noble, optó por la vida conventual siguiendo el ideal reformador impulsado por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, figuras clave de la renovación espiritual del siglo XVI.

Ingresó en la orden de las Carmelitas Descalzas, donde destacó por su profunda vida interior, su disciplina y su compromiso con la oración contemplativa. Como muchas religiosas de su tiempo, vivió en clausura, dedicada al silencio, la penitencia y la búsqueda de la unión con Dios. Su trayectoria refleja el papel fundamental que desempeñaron los conventos femeninos como espacios de cultura, espiritualidad y liderazgo religioso en la España barroca.

Aunque no alcanzó la proyección universal de otras grandes místicas, Sor Ana de la Cruz Ponce de León forma parte de ese conjunto de mujeres que, desde el anonimato o la discreción histórica, sostuvieron y enriquecieron la tradición espiritual carmelitana. Su memoria permanece ligada a la historia conventual y a la profunda huella que el Carmelo dejó en la religiosidad española.

Estudioso del catolicismo

El montillano Antonio Llamas Vela (1948) fue ordenado presbítero el 29 de junio de 1975 y ha desarrollado buena parte de su ministerio en la Diócesis de Córdoba.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversas labores pastorales en parroquias de Córdoba y su provincia, además de dedicarse al estudio y enseñanza de la Sagrada Escritura. Ha sido profesor en el Seminario San Pelagio, el Instituto de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez” y en el Centro Bíblico “María Madre de la Iglesia”, del cual fue fundador y director.

También es autor de numerosas publicaciones orientadas a la comprensión de la Biblia y la vida cristiana, destacándose por su contribución a la formación espiritual y bíblica de fieles y estudiantes.

En 2023 fue designado canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, asumiendo funciones dentro del Cabildo Catedralicio hasta principios de 2025.

En conjunto, su vida sacerdotal ha estado marcada por la enseñanza bíblica, la pastoral parroquial y el servicio dentro de la estructura eclesiástica diocesana de Córdoba.