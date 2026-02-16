La exposición ‘El legado de la fe’ reúne una muestra del patrimonio cofrade restaurado por la Diputación de Córdoba

‘El legado de la fe. Restauración del patrimonio cofrade provincial’ es el título de la exposición que podrá visitarse en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, hasta el 27 de febrero, y en la que podrán admirarse “un total de 21 obras restauradas gracias a la línea de subvenciones al patrimonio cofrade impulsada por la institución provincial”.

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante el acto de inauguración de la exposición, sobre la que ha detallado que “las piezas proceden de distintos municipios de la provincia y forman parte de las más de sesenta intervenciones realizadas con la primera convocatoria, la de 2024.La muestra tiene un enfoque didáctico y se organiza en cuatro secciones: imaginería, talla y dorados, orfebrería y arte textil. Aunque no incluye imágenes titulares por la complejidad de su traslado, sí exhibe enseres de enorme valor artístico, histórico y devocional”.

Fuentes ha mostrado su orgullo por el ingente patrimonio que han atesorado estas instituciones tan arraigadas en nuestros municipios. “El patrimonio cofrade de la provincia de Córdoba constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad cultural, artística y religiosa. No podemos olvidar que las cofradías, a lo largo de los siglos, han sido un pilar fundamental en las transmisión de las tradiciones, valores artísticos y, sobre todo, religiosos”.

Por todo ello, ha continuado, la conservación de su patrimonio, que incluye imágenes, pasos, bordados, orfebrería y otros elementos, no solo preserva la memoria colectiva, sino que también facilita el acceso a las generaciones futuras a un legado de gran riqueza cultural.

Para el máximo mandatario de la Diputación, “‘El legado de la fe’ es identidad compartida que se abre ante nuestros ojos; son recuerdos de infancia, memoria familiar y raíces que nos unen a cada municipio, de forma que cada pieza expuesta representa a un pueblo, a una hermandad y a generaciones enteras que han cuidado ese legado. En definitiva, representa a toda nuestra provincia, cohesionado en su sentimiento cofrade”.

Para Fuentes, el conjunto de actuaciones destinadas a la preservación del patrimonio cofrade ha supuesto, además “un apoyo al mantenimiento de oficios artesanales que atesoran el conocimiento y el buen hacer de labores como la que desarrollan conservadores, imagineros, orfebres, tallistas, bordadores, talento, vocación y excelencia en estado puro”.

La Diputación de Córdoba, consciente de la importancia de conservar este rico patrimonio, ha puesto en marcha una convocatoria de subvenciones que establece la concesión de un 80 por ciento del presupuesto total del proyecto presentado, sin superar los 20.000 euros, siendo el grueso las ayudas que se han destinado a la provincia.

Las ayudas convocadas por la Diputación para la conservación del patrimonio cofrade han tenido como resultado que “en la convocatoria de 2024 se apoyó a 69 hermandades; en 2025 se alcanzó a 112 entidades, superando los 1,2 millones de euros este último año y duplicando el alcance en apenas doce meses. Esta línea de ayudas tendrá continuidad en 2026, consolidándose como una política estable y estratégica para la provincia”, ha evidenciado Fuentes.

Obras de la exposición

Entre las piezas incluidas en la exposición se encuentran en la sección de imaginería obras como Santa Ana del convento de Santa Ana de Montilla, Santa Marina de Aguas Santas, patrona de Fernán Núñez ambas restauradas en Montilla por Miguel Ángel Sánchez o un Niño Jesús de la parroquia de la Asunción de Luque restaurado por Ana Infante de la Torre.

En la sección de talla y dorado la muestra recoge, el frontal del respiradero del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Carpio, restaurado por Rafael Barón bajo la supervisión de Jesús Zurita; el trono de la patrona de Posadas, la Virgen de la Salud, restaurado por Ana Camas; el candelabro arbóreo de la Archicofradía de Jesús Nazareno de Cabra; y un frontal de altar perteneciente a la Hermandad del Calvario de Montalbán, pieza del siglo XVII. Cierran este apartado la peana del Cristo de Gracia y la peana de la Soledad de La Rambla esta ultima restaurada en Lucena por José Daniel Henares.

En la zona de orfebrería pueden contemplarse piezas como la custodia de la parroquia de San Pedro de Nueva Carteya, realizada por los talleres Angulo bajo la supervisión de Ana Infante de la Torre; la corona de la Reina de los Ángeles, restaurada por Jesús de Julián; dos faroles del Nazareno de Palma del Río, fechados en el siglo XVII y restaurados por talleres Angulo bajo la supervisión de Ana Infante de la Torre; o la cruz del Nazareno de Bujalance, también del siglo XVII, restaurada por Emilio León bajo la supervisión de Rosa Cabello.

En el apartadode patrimonio textil, la exposición incluye la túnica antigua del Nazareno de Pozoblanco, restaurada en el IAPH; el Simpecado antiguo de la Hermandad del Rocío de Córdoba; la túnica del Nazareno de Villafranca, interesante pieza del siglo XVIII restaurada por el cordobés Juan Pablo Morales; y dos grandes mantos, como el de la Virgen de los Dolores de Pozoblanco y el de la Virgen de la Esperanza de la Hermandad del Prendimiento de Baena, este último restaurado por Bordados Eloy, en Aguilar de la Frontera, la saya de las Amapolas del convento de Capuchinos o el terno de la Compañía restaurado por Antonio Villar.