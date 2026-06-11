Nueva tanda de ofertas de empleo en Montilla

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Fisioterapeuta para centro de día de mayores en Montilla

Centro de día de personas mayores en Montilla incorpora fisioterapeuta con contrato indefinido y jornada completa. Las funciones incluyen la aplicación de tratamientos de rehabilitación, el seguimiento de los usuarios, la evaluación de terapias y la participación en equipos de trabajo multidisciplinares.

Se requiere titulación de Grado o Diplomatura en Fisioterapia. El salario es de 1.698 euros brutos mensuales, con horario de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 17:48.

Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo

Lidl busca cajero/a-reponedor/a en Montilla con turno rotativo

Lidl incorpora cajero/a-reponedor/a para su tienda en Montilla con contrato temporal a jornada parcial de 25 horas semanales en turno rotativo, con salario de 11.050 euros brutos anuales. Las funciones incluyen cobro en caja, atención al cliente, reposición de productos, control de frescura, horneado de pan y mantenimiento del orden en tienda. Se requiere ESO, disponibilidad horaria y capacidad para trabajar en equipo.

Oferta publicada por Lidl

Se busca profesor/a de inglés para niños y adultos en Montilla

Empresa del sector educativo en Montilla (Córdoba) incorpora profesor/a de inglés para impartir clases a alumnos de todas las edades. El puesto es presencial con contrato indefinido y jornada indiferente. No se requiere experiencia previa. Se necesita dominio del inglés, conocimientos de didáctica y habilidades docentes. Se ofrece entorno dinámico, formación continua y oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito de la enseñanza de idiomas.

Oferta publicada en InfoJobs

Repartidor/a de paquetería en Córdoba capital

La empresa EXPRES24 S.L. busca incorporar de forma inmediata personal para reparto de paquetería en la ciudad de Córdoba. El puesto está centrado en la distribución de envíos dentro del núcleo urbano. Se requiere permiso de conducir tipo B. Se ofrece salario a convenir según condiciones del puesto. Las personas interesadas deberán solicitar más información contactando por WhatsApp en los números facilitados en la oferta.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

Se buscan operarios/as de plegadora en Montilla

Grupo Crit incorpora operarios/as de plegadora para empresa del sector de fabricación de maquinaria agrícola en Montilla (Córdoba). El puesto es presencial y a jornada completa con turnos rotativos de lunes a viernes, con salario de 2.066,42 euros brutos mensuales. Las funciones incluyen manejo de plegadora para fabricación de piezas metálicas con precisión y calidad. Se requiere experiencia previa en el puesto y residencia en la zona.

Oferta publicada por la ETT Crit