La Unión queda subcampeón en los IV Premios DOP de Lucena

Iznájar ha sido el escenario elegido para celebrar el acto de entrega de la IV edición de los Premios de la Denominación de Origen Protegido Lucena, “un acto que congrega al sector olivarero de la provincia, evidenciando el extraordinario momento que vive el aceite cordobés”.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha añadido que “este reconocimiento llega en un momento y con un contexto muy exigente, donde la provincia de Córdoba ha demostrado, nuevamente, su fortaleza y la excelencia del sector oleícola, con una campaña marcada tanto por los factores climáticos como por la incertidumbre de unos mercados internacionales muy volátiles”.

En este sentido, el máximo representante provincial ha recordado que “el aceite de oliva es el único producto español del que depende Estados Unidos; los americanos consumen en torno a 400 millones de toneladas de aceite y podemos llegar a los 550 millones, de los que el 33 por ciento los controla España. Este es un dato muy importante porque el 70% son aceites de Andalucía, aceites de mucha calidad, como los de la Denominación de Origen Protegida Lucena, por lo que tenemos que seguir apostando por estos aceites a pesar de la incertidumbre que se está viviendo”.

“Córdoba actualmente vende 167 millones de euros de aceite, por lo que es muy importante sentirnos orgullosos de que somos muy competitivos en un mercado que aún estando alterado, está compitiendo con mucha inteligencia”, ha recordado Salvador Fuentes, quien, además, ha alabado el trabajo de la DOP Lucena, de la mano de la Diputación de Córdoba, “en la promoción, la certificación de los productos y los operadores asociados”.

“Hay que apostar por el valor añadido, ya que estamos hablando del mejor aceite virgen extra del mundo; esa es la clave de que tengamos los mejores aceites del mundo, que estemos presentes en los mejores mercados del panorama internacional y que la calidad hay que pagarla”, ha concluido el presidente de la corporación provincial.

Premiados



En su IV edición, los Premios DOP Aceite de Lucena han reconocido:

Aceite de Oliva Virgen Extra DOP 2026, a la Cooperativa Olivarera de Lucena Cooperativa de La Unión de Montilla Aceite de Oliva Virgen Extra DOP 2026 ha recaído en Cortijo La Toquera y en la Cooperativa Olivarera de Lucena SCA.

Del mismo modo, el Premio a la Divulgación del Aceite de Oliva Virgen Extra 2026 a Carlos Herrera Crusset, periodista, locutor de radio y presentador de televisión. El reconocimiento a la Divulgación y Promoción del Aove y de la DOP Aceite de Lucena ha sido para la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.