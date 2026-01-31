La Diputación transfiere 129,07 millones de euros a los ayuntamientos

La Diputación de Córdoba, a través de su Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha transferido a los 77 ayuntamientos de la provincia el 80% del total de la recaudación de los tributos correspondientes al ejercicio económico de 2026, cifra que alcanza los 129.07 millones de euros, lo que representa un 2,55% más que el año anterior.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha hecho hincapié en que “con este acto que hoy celebramos, trasladamos a nuestros pueblos la liquidez que les permite afrontar inversiones y planificar las acciones a desarrollar durante este año”.

Con respecto a la procedencia de los fondos, Fuentes ha indicado que “34,07 millones son aportados por la Tesorería de la Diputación y el ICHL, 50 millones proceden de una operación de crédito firmada con Kutxabank, 20 millones de otra operación con Caja Rural del Sur, 16 millones con Unicaja y 9 millones con Bankinter”.

Unas cifras, ha continuado, “que evidencian la colaboración de la institución provincial con sus ayuntamientos, un compromiso que se refuerza con la incorporación de fondos propios hasta alcanzar los 34 millones de euros para el presente ejercicio”.

“Si atendemos a la evolución histórica de estos anticipos, podemos comprobar el incremento de unas cifras que vienen a reforzar la autonomía de los ayuntamientos. Así en 2023 hablábamos de 119,55 millones, en 2024 de 123,69 millones y en 2025 de 125,86 millones, hasta alcanzar los 129,07 millones de este 2026”, ha matizado Fuentes.

En cuanto a la distribución del anticipo, el 61,93% se corresponde con la IBI Urbana+BICES, el 16,25% con el IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica), el 11,63% de la recaudación procede de tasas y precios públicos, el 7,61% de la IBI Rústica y el 2,58% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Así, la IBI Urbana representa 79,94 millones; 20,98 millones el IVTM; 15,01 millones las tasas y precios públicos, 9,82 millones la IBI Rústica, y 3,32 millones de euros el IAE.

El máximo representante de la Diputación de Córdoba ha insistido en que “esta operación permite a los municipios poder llevar a cabo, desde el primer momento, la ejecución de sus presupuestos bajo unas condiciones óptimas de tesorería, pudiendo dar continuidad a los servicios municipales”.

Para Fuentes, “este anticipo de capital contribuye, además, a disminuir las desigualdades en materia financiera entre los ayuntamientos, garantizando que todos nuestros pueblos puedan gestionar sus recursos con la eficacia y eficiencia que aporta la certeza financiera”.

“Del mismo modo, este acto debe servir para visibilizar el importante papel que juega el ICHL en nuestra provincia, convirtiéndose en una herramienta de gobernanza que asiste en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación de los ingresos municipales. Además de realizar una labor de asesoramiento en materia de ordenanzas, ingresos, presupuestos, gestión de personal, confección de nóminas o relaciones de puesto de trabajo”, ha apostillado Fuentes.

En definitiva, ha concluido, el presidente de la institución provincial, “este anticipo supone que, desde hoy mismo, los ayuntamientos dispondrán de recursos para dotar de funcionalidad a su gestión, un hecho que, sin duda, revierte en la ciudadanía”.