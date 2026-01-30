Personal laboral del Ayuntamiento de Fernán-Nuñez protestan en el pleno municipal por la negativa del Alcalde de negociar con el comité de empresa

En la noche de ayer los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Fernán Núñez han protagonizado este una protesta durante la celebración del pleno municipal para mostrar su desacuerdo con la actitud del alcalde de no negociar el convenio colectivo, y exigir una negociación real y efectiva por parte del equipo de gobierno. Llevan ya mas de seis meses sin que el alcalde se siente a negociar con el Comité de empresa, elegido por las y los trabajadores en las elecciones sindicales.

Los representantes de las y los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Fernán-Núñez han denunciado al alcalde, de Izquierda Unida ante los tribunales de justicia por violación de la libertad sindical en materia de negociación colectiva.

También han denunciado ante la inspección de trabajo su situación, no se le facilita por escrito la jornada laboral semanal, ni anual, así como el horario de trabajo que deben realizar diaria y semanalmente, sin que exista registro acreditativo del trabajo que realizan. Así mismo se obliga a trabajar domingos y festivos, jornadas partidas que difieren de la jornada general establecida.

En otros casos se les exige disponibilidad para cualquier situación que el alcalde considere.

Todo esto sin comunicación alguna escrita por parte del alcalde, y sin negociación con el Comité de empresa de estas condiciones de trabajo.

Los trabajadores tampoco perciben retribución alguna por los trabajos desarrollados en sábados y domingos, tan solo se les permite descansos; ni perciben ningún tipo de retribución por la disponibilidad.

El alcalde quiere continuar manteniendo la situación actual de indefensión por parte de las y los trabajadores, y por ello se niega a negociar un convenio colectivo que regule las condiciones de trabajo de estos trabajadores.

Pero lo mas grave es que en vez de negociar unas condiciones dignas, quiere imponer que un sueldo de base bruto mensual de 650, y 750 euros, y el resto en complementos salariales. Las y los trabajadores se niegan rotundamente a aceptar estos salarios base y denuncian la hipocresía del alcalde cuyo sueldo base mensual es de 2.950 euros.

La movilización, realizada de forma pacífica y respetuosa, responde al malestar creciente de la plantilla ante la falta de avances en la negociación del convenio. De no producirse la negociación seguirán con las movilizaciones todo el tiempo necesario.

La plantilla municipal laboral reitera su compromiso con el servicio público y con los vecinos y vecinas de Fernán Núñez, al tiempo que reclama respeto, diálogo y soluciones a un conflicto que consideran evitable