Gobierno, sindicatos y patronal a la gresca por la subida del Salario Mínimo Interprofesional

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas.

La retribución en el caso de trabajadores a tiempo parcial, al menos el SMI en proporción a las horas trabajadas. Es decir, el salario mínimo que se recibe estará aminorado proporcionalmente a las horas de menos que se realicen respecto a la jornada máxima legal establecida.

Una vez se firme y entre en vigor el Real Decreto que lo recoja, todas las empresas están obligadas a aplicar el SMI y a actualizarlo cuando corresponda además de tener en cuenta el carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026

Recordemos que el Salario Mínimo Interprofesional fija la cuantía mínima que una persona trabajadora debe recibir con independencia del sector o empresa, esté protegida por convenio o no, tenga contrato indefinido o temporal, acercándonos al 60% del salario medio del país, tal y como indica la Carta Social Europea.

La patronal en contra del fondo y las formas

Reunido el Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE y CEPYME este jueves, sin que se hayan podido seguir los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social al no haber recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación de esta tarde, y en plena descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes, se ha decidido por unanimidad no apoyar la propuesta de subida del SMI planteada por el Gobierno.

Queremos dejar claro también que esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas.

CEOE y CEPYME queremos señalar con rotundidad que nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días.